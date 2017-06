Liga mistrů - Finále LM: Zapíše se Real Madrid do historie či Juventus prolomí 21leté čekání na trofej?

© skysports.com - Kdo vyhraje finále LM? Juventus nebo Real?

0 Líbilo se

Dnes 17:35 - Finále nejprestižnější evropské klubové soutěže je tady. V sobotu v tradičním čase rozehrají velkou bitvu na cardiffském Millennium Stadium Real Madrid a Juventus Turín. Kdo se po závěrečném hvizdu bude moci polaskat s parádní trofejí. Opět Španělé, nebo po dlouhé pauze bianconeri?

Juventus Turín - Real Madrid

Sobota 3. června, výkop 20.45, Millennium Stadium, Cardiff, přímý přenos ČT Sport, O2 TV Fotbal, RTVS1

Real Madrid, který nastoupí v netradičních fialových dresech, se může zítra zapsat do historie Champions League zlatým písmem. Nejde o to, že do své síně slávy může přidat již dvanáctou trofej ve své historii, čímž by ještě víc odskočil v této statistice dalším klubovým gigantům (AC Milán 7, Bayern, Barcelona, Liverpool 5), ale vůbec jako první tým novodobé historie soutěže by titul obhájil.

To se ve stávajícím formátu, který se s drobnými obměnami hraje od sezóny 1992-93, ještě nikdy nikomu nepodařilo. Vůbec poslední tým, jenž získal pohár dvakrát po sobě, byl AC Milán v letech 1989 a 1990, tehdy ale ještě pod hlavičkou PMEZ - poháru mistrů evropských zemí.

Real v novodobém formátu vyhrál Ligu mistrů popáté. V letech 1998, 2000, 2002 a dvakrát během posledních třech let - 2014 a 2016. Naopak Juventus je v porovnání se španělským klubem chudým příbuzným. Trofej zvedl nad hlavu pouze třikrát a naposledy pod vedením Marcela Lippiho před dlouhými 21 lety v roce 1996. Od té doby sice Vecchia Signora byla čtyřikrát ve finále (1997, 1998, 2003, 2015), ale ani jednou neuspěla.

„Jsme šťastní, že jsme ve finále. Víme, jak je to obtížné se sem dostat. Během celého roku jsme velmi dobře pracovali. Zasloužíme si finále, navíc tým jde do něj ve velmi dobré fyzické i psychické formě. Věříme si,“ pověděl trenér Realu Zidane.

„Když jsme do finále postoupili, vznášela se kolem nás taková negativní nálada. Juventus hrál osm finálových soubojů a šest jich prohrál. Real během tří let dvě vyhrál,“ poukazoval trenér italského klubu Allegri. Nicméně v případě výhry, by se stal teprve devátým klubem, který získal treble - tedy ligový titul, pohár a evropskou trofej. Z italských klubů se to zatím povedlo jen v sezóně 2009-10 Interu Milán.

Co se týče informací z jednotlivých mužstev, pak největší pozornost určitě poutá zdravotní stav Garetha Balea. Ten na tiskové konferenci poznamenal, že není stoprocentně v pořádku a byť by si z celého srdce přál nastoupit do arény v Cardiffu, jeho rodném městě, mnohem pravděpodobněji vypadá přítomnost Isca v základní sestavě. V základní jedenáctce by se po zranění měl objevit i Dani Carvajal.

V dresu Juventusu, jenž naposledy ukáže staré logo, by měl být připraven Mario Mandžukić, stejně jako Sami Khedira, jenž bude společně s Pjanićem a Marchisiem bojovat o dvě místa ve středu pole. Mimo hru zůstávají křídelník Marko Pjaca a zadák Daniele Rugani.

Juventus a Real jsou staří známí a v evropských soutěžích na sebe narazili již 18krát. Častěji se odehrálo už pouze jedno střetnutí. Mezi Realem a Bayernem (24). Vzácně vyrovnaná je i celková bilance, kdy každý ze soupeřů zvítězil osmkrát a dva duely skončily nerozhodně. Poslední střetnutí ve finále Ligy mistrů ale v roce 1998 zvládl díky gólu Predraga Mijatoviće lépe Real - vyhrál 1:0.

Na poslední vzájemná utkání došlo na jaře roku 2015 kdy Real vypadl s italským týmem v semifinále LM po porážce 1:2 v Turíně a domácí remíze 1:1. Paradoxně se o jeho vyřazení postaral současný hráč kádru Bílého baletu Álvaro Morata, jenž v těchto zápasech vstřelil dva góly.

Pravděpodobné sestavy

Juventus: Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Alves, Pjanić, Khedira, Sandro - Dybala, Mandžukić - Higuaín

Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Isco, Kroos, Modrić - Benzema, Ronaldo

Tip FotbalPortal.cz 1:1, na penalty 3:4

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz