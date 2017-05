Liga mistrů - Odlehčená strana finále mezi Juve a Realem: Hráči kterého týmu mají půvabnější drahé polovičky?

© FotbalPortal.cz - Partnerky hráčů kterého kluby jsou krásnější?

Dnes 16:04 - Souboj, který se odehraje tuto sobotu v Cardiffu, na zeleném trávníku neovlivní. Zřejmě se usadí pouze v lepším případě na tribunu Millennium Stadium, případně budou sledovat finálový souboj letošního ročníku Ligy mistrů doma u televize. Ovšem svým způsobem i ony mohou zapůsobit na konečný výsledek. Kdo? Drahé polovičky hráčů.

Podporují je, drží palce. Poskytují potřebné zázemí, fungují jako vrba, které se každý hráč svěří. Partnerky fotbalistů plní jakousi skrytou roli, která může mít velký vliv na následný výkon hráčů na trávníku.

Těžko odhadnout, jak by dopadl souboj těchto žen a slečen. Ne na poli fotbalovém, nýbrž před porotou, která by hodnotila jejich krásu. Proto necháme čistě na vás, který tým by podle vás v sobotu triumfoval, kdyby se rozhodovalo čistě podle vizáže partnerek hráčů Juventusu a Realu Madrid.

Juventus

Joanna Sanz (Dani Alves)

Anto Cavalieri (Paulo Dybala)

Lara Wechsler (Gonzalo Higuaín)

Martina Maccari (Leonardo Bonucci)

Carolina Bonistalli (Giorgio Chiellini)

Ilara D´Amico (Gianluigi Buffon)

Maddalena Nullo (Andrea Barzagli)

Roberta Sinopoli (Claudio Marchisio)

Real Madrid

Georgina Rodríguze (Cristiano Ronaldo)

Daniela Ospina (James Rodríguez)

Clarice Alves (Marcelo)

Martha Morales (Dani Carvajal)

Pilar Rubio (Sergio Ramos)

Alice Campello (Álvaro Morata)

Cora Gauthier (Karim Benzema)

Marina Muntaner (Marco Asensio)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz