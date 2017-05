Liga mistrů - Real vyrovnal senzační rekord Bayernu, pomohl mu k tomu smělý kousek Benzemy

© marca.com - Isco vstřelil gól Realu

Dnes 16:30 - V Madridu se slaví. Minimálně postup do finále Ligy mistrů, který si včera borci Bílého baletu (v odvetě oděni do černého), vybojovali přes městského rivala Atlético. Nicméně důvod k radosti mohou mít i díky vstřelené brance a tím pádem z vyrovnání jednoho neuvěřitelného rekordu.

Real Madrid do včerejšího zápasu nevstoupil asi tak, jak si v taktických plánech maloval. Neuběhla ani čtvrthodina hry a nejprve tvrdá hlavička Saúla a později se štěstím proměněná penalta z kopačky Antoineho Griezmanna dostala Los Blancos do prekérní situace.

Inkasovat ještě jeden gól, byla by celková bilance nachlup vyrovnaná a pokud by tento výsledek trval po devadesáti minutách, šlo by se do prodloužení, případně penaltového rozstřelu, v němž se může udít cokoliv.

Existovala ovšem i druhá varianta, která prakticky hatila veškeré šance Colchoneros. Vstřelit gól. Úkol pro Real poměrně snadný, neboť radovat se z míče za brankovou čarou dokázali svěřenci Zinedina Zidaneho již v 60 zápasech v řadě. Bez přerušení. A podařilo se to i na stadionu Vicente Calderóna, který hostil poslední madridské derby vůbec, jelikož se Atlético bude stěhovat na nový stánek Wanda Metropolitano.

Touto trefou, kterou měl na svědomí Isco, se Real vyrovnal Bayernu Mnichov, jenž v letech 2013-14 pod vedením dvou trenérů Heynckese a Guardioly, dokázal v 61 duelech za sebou pokořit protivníkova gólmana.

A gólová akce, která předcházela vyrovnávacímu gólu, si s takovým významným milníkem určitě nezadala. Předvedl se především poslední dobou kritizovaný Karim Benzema, jenž udělal hned ze tří obránců Atlética hotové fotbalové žáky, a od brankové čáry servíroval míč pod sebe. Jeho nabídku sice Kroos proměnit v gól ještě nedokázal, perfektním zákrokem se vytáhl Oblak, ale s dorážkou nehlídaného Isca už nezmohl nic. Paráda.

Všech 61 zápasů, v nichž Real skóroval:

V levém sloupci je počet vstřelených gólů v jednotlivých zápasech, v pravém celkový počet branek za celé období. Pro plnou velikost klikněte na obrázek

Jan Preisler / FotbalPortal.cz