Liga mistrů - Naděje Atlética zmrazil Isco. Do finále Ligy mistrů míří Real Madrid

2 náhodné góly a pak zase klasická sracka pana Chola na 1:0, která mu kupodivu zase nevyšla. Už by to měl pověsit na hřebík, ušetří tím trápení jak milovníkům kvalitního fotbalu, tak i sám sobě. Začíná se to na něm totiž dost nevybíravě podepisovat. Měl by si uvědomit, že psychologové nejsou kouzelníci a čím dřív to začne řešit, tím líp. Třeba pak i prokouknou ty jeho ovce na tribunách, i když nevím jestli bez svého pasáka zvládnou rozeznat levou od pravé. No tak sem si ulevil a teď k fotbalu...