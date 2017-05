Liga mistrů - Allegri: Juventus má velkou šanci Ligu mistrů vyhrát

© Sport Go - Massimiliano Allegri

Dnes 15:24 - Trenér fotbalistů Juventusu Massimiliano Allegri věří, že turínský celek má po postupu přes Monako velkou šanci uspět i ve finále Ligy mistrů. V něm si "Stará dáma", která vyhrála první zápas 2:0 a v úterý doma uspěla 2:1, zahraje pravděpodobně s obhájcem trofeje Realem Madrid.

"Kdyby se hrálo na dva zápasy, tak by to bylo těžší. Ale v jednom utkání se stačí soustředit na detaily, protože ty rozhodují o úspěchu," řekl devětačtyřicetiletý kouč na adresu Realu, který bude v dnešní odvetě na hřišti městského rivala Atlética Madrid hájit výhru 3:0.

Juventus si zahraje ve finále po dvou letech a celkově podeváté. Na kontě má dva tituly, ten poslední z roku 1996, takže v klubu moc dobře vědí, že samotný postup do finále nic neznamená. "Nebudu říkat, že postup byl naším cílem, protože pokud nezískáte trofej, tak je vám k ničemu," řekl brankář Gianluigi Buffon.

"Gigi má pravdu, když jsme ve finále, tak ho musíme zkusit vyhrát. Snad to letos bude náš rok. Myslím, že Juventus má tentokrát velkou šanci Ligu mistrů vyhrát," prohlásil Allegri. "Ale čekají nás i další důležité zápasy. Musíme porazit AS Řím, abychom nezdramatizovali boj o titul. Nebo finále poháru s Laziem," dodal.

Allegri odmítl, že by postup do finále byla jeho zásluha. "Nepotřebuji, aby mě někdo chválil. Jen dělám svou práci. Zajímá mě jen to, abych dokázal kvality hráčů, které mám k dispozici, proměnit ve výsledky," poznamenal. "Trénování mě velmi baví a odpočinu si u něj. Až se u něj budu nervovat a přestane mě bavit, tak skončím," prohlásil.

Redakce / ČTK