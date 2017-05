Liga mistrů - Mbappé: Monako bude po vyřazení v příští sezoně silnější

© BayernForum.com - Kylian Mbappé

Dnes 11:37 - Útočník Kylian Mbappé zazářil ve vyřazovací části Ligy mistrů, na postup do finále to však Monaku nestačilo. Knížecí celek vypadl v semifinále s Juventusem, ale osmnáctiletý fotbalista věří, že on i tým díky získaným zkušenostem budou v příští sezoně silnější.

Monako prohrálo úvodní zápas doma 0:2 a v úterní odvetě podlehlo turínskému celku 1:2. Jedinou branku hostů dal právě Mbappé, který se stal v 18 letech a 140 dnech nejmladším střelcem semifinále Ligy mistrů. V šesti zápasech play off si připsal šest gólů.

"Chtěli jsme tady co nejvíc využít své zbraně, ale povedlo se nám to jen párkrát," řekl Mbappé deníku L´Equipe. "A to na tým takové úrovně, jako je Juventus, nemohlo stačit. Přesto se s Ligou mistrů loučíme se zdviženou hlavou. Dost jsme se poučili," přidal.

Monako na cestě do semifinále vyřadilo v osmifinále Manchester City a ve čtvrtfinále Borussii Dortmund. "Není čeho litovat. Hráli jsme proti nejlepším a příští rok se pokusíme vrátit silnější a ještě lépe připravení," prohlásil Mbappé, o které se už údajně zajímají kluby jako Manchester United nebo Arsenal.

Redakce / ČTK