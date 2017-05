Liga mistrů - Cesta do finále je pro Atlético hodně trnitá – musí proti Realu dohánět třígólovou ztrátu

© depor.com - Dnes se odehraje odveta semifinále LM

Dnes 08:11 - Po týdnu je tady opět repete madridského derby v rámci odvety semifinále Ligy mistrů. Jenže oproti minulému zápasu, kdy byly startovní pozice obou týmů na chlup srovnané, je nyní Real o notný kus vpředu. Vyhrál první duel 3:0 a má výrazně nakročeno do finále v Cardiffu. Atlético ale neskládá zbraně.

Atlético Madrid - Real Madrid

Středa 10. května, výkop 20.45, Estadio de Vicente Calderón, přímý přenos O2 Sport, první zápas 0:3

Dohánět třígólový náskok je obtížný úkol. Nicméně Atlético věří. A pokud bude tato víra podpořena dobrým výkonem, není úplně zcestné hovořit o obratu. Ostatně není to tak dlouho, co doma Colchoneros dokázali zdolat Real vysoko 4:0 a odstartovali velkou krizi Bílého baletu, do níž se následně zamotala i oslava 30. narozenin Cristiana Ronalda. Ta se uskutečnila nešťastně bezprostředně po zápase místo aby hráči podle přání fanoušků doma truchlili.

Nicméně k tomu je třeba podat výborný výkon a dočkat se i příspěvku ze strany Realu. V prvním duelu ale Atlético hrálo bídně až mizerně. Gólmana Navase příliš neprověřilo a skutečně soupeřilo pouze po nástupu do druhé půle. Dá se to částečně omluvit tím, že Diegu Simeonemu chybělo hned několik hráčů sestavy, kvůli nimž musel experimentálně postavit na pravý kraj obrany Lucase Hernándeze. Stopera, který sice nezklamal, ovšem do velikosti Juanfrana, jenž neváhá zaútočit po své straně, měl daleko.

V tomto ohledu se situace rojiblancos mírně zlepšila, neboť Juanfran již s týmem normálně trénoval a připraven bude i José Giménez, jenž měl původně tohoto hráče u lajny nahradit, byť ani on není klasickým bekem.

Zidane čachry se sestavou řešit nemusí. Ví, že k dispozici nebude Gareth Bale, omluvenku ze zdravotních důvodů napsali klubový lékaři také Carvajalovi. Vzhledem k tomu, že s týmem normálně trénoval Varane, je pouze otázkou, jestli na pravém kraji defenzivy dostane přednost Danilo nebo Nacho. Pepeho nezařadil Zidane do nominace.

Real má na dosah nejen patnácté finále ve své historii, nýbrž také možnost odehrát 61. zápas v řadě se vstřelenou brankou, což se doposud podařilo pouze Bayernu Mnichov v letech 2013-14 na čemž měli podíl dva kouči - Heynckes a Guardiola.

„Musíme opět odehrát skvělý zápas. Ve fotbale nikdy nevíte. Fyzicky jsme na tom výtečně. Naší největší chybou by bylo myslet na první zápas, který jsme vyhráli 3:0. Nebudeme vymýšlet nějaké nové věci. Jsme krok od finále, ale ještě v něm nejsme,“ řekl na včerejší tiskové konferenci kouč obhájce evropské trofeje Zinedine Zidane.

O motivaci mají postaráno i svěřenci trenéra Simeoneho. „Hráčům žádný zápas z minulosti, abych je namotivoval, pouštět nemusím. Kdybych je potřeboval motivovat na takovýto zápas, musel bych z tohoto klubu odejít. Motivace přichází sama hned jak hráči vstanou a začnou tušit co je zítra ve hře. Není to utkání podobné žádnému jinému. Je to velký soupeř, porazil nás na Bernabéu 3:0, překonal nás ve dvou finálových kláních, jednou na penalty a podruhé v 93. minutě. To je krásná výzva,“ uvedl na tiskovce argentinský trenér.

Pravděpodobné sestavy

Atlético: Oblak - Juanfran, Savić, Godín, F. Luis - Koke, Gabi, Saúl, Carrasco - Griezmann, Torres

Real: Navas - Danilo, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Modrić, Kroos, Isco - Benzema, Ronaldo

Tip FotbalPortal.cz 1:1

Jan Preisler / FotbalPortal.cz