Liga mistrů - Juventus porazil Monako i napodruhé a slaví postup do finále

Dnes 22:48 - Dani Alves se stal katem Monaka. V součtu obou semifinálových zápasů si přidal ke třem asistencím jeden gól, a stal se tak hlavním strůjcem postupu Juventusu do finále Ligy mistrů. Do odvetného zápasu vstoupilo Monako aktivně a odhodlaně. Na šance Monaka však Turínští odpovídali góly.

Juventus Turín - AS Monako 2:1 (celkem 4:1)

Góly: 33. Mandžukič, 44. Alves - 69. Mbappé

Juventus: Buffon; Alves, Barzagli (85. Benatia), Bonucci, Chiellini, Sandro; Khedira (10. Marchisio), Pjanić; Dybala (54. Cuadrado), Higuaín, Mandžukić

Monako: Subašič; Raggi, Glik, Jemerson, Sidibé; Mendy (54. Fabinho), Bakayoko (78. Germain), Moutinho, Silva (69. Lemar); Falcao, Mbappé

Monako již od úvodního hvizdu prohrávalo o dvě branky a na výkonu to bylo znát. Hosté vstoupili do zápasu bez zbytečného respektu a byla na nich vidět velká vůle odčinit prohru z prvního zápasu. V prvních deseti minutách se Juventus prakticky nevymanil z náporu soupeře. Ve velké šanci se ve čtvrté minutě octl Kylian Mbappé, jehož zakončení z velkého úhlu skončilo na tyči Buffonovy brány. Italský gólman ale mohl být klidný, Mbappé byl přistižen a usvědčen z ofsajdového postavení.

V dalších minutách už nebyl nápor hostů tak intenzivní. Monako využívalo náběhy rychlého Mbappého, na něj si ale obrana Juventusu dávala pozor. Ve dvacáté třetí minutě si naopak do vápna Monaka naběl volný Higuaín, jeho pokus o přelobování gólmana Subašiče ale nebyl důrazný a obrana jej stihla odvrátit. O dvě minuty později nezachytilo Monako pohyb Mandžukiće, jeho zakončení ale pokryl chorvatský gólman.

Skóre se poprvé měnilo ve třicáté třetí minutě. Monako mělo k dispozici řadu standardních situací. Po jedné takové se ale Juventus dostal do protiútoku. Domácí využili zbraň, která fungovala už na hřišti Monaka. Dani Alves poslal z pravé strany přesný centr směřující na zadní tyč monacké branky. Tam oproti minulému zápasu, kdy zakončoval Gonzalo Higuaín, číhal Mario Mandžukič. První hlavičku chorvatského útočníka dokázal gólman Subašič vyrazit, ale proti Mandžukićově dorážce už byl bezmocný.

Sérii šancí si Monako vypracovalo v posledních pěti minutách poločasu. Ve čtyřicáté třetí minutě poslal prudký centr do vápna Juventusu Mendy. Před Falcaem, který by ve skluzu pravděpodobně dopravil míč do sítě, však zasáhl obránce Chiellini, který srazil míč na roh. O chvíli později se do vápna dostal Mbappé, jeho zakončení z úhlu však mířilo mimo. Na promarněné šance Monaka odpověděli domácí ve čtyřicáté čtvrté minutě. Centrovaný balon po rohovém kopu vyboxoval brankář Subašič pouze na hranici vápna, kde se pohyboval Dani Alves. Brazilský obránce se dlouho nerozpakoval a ranou bez přípravy poslal míč do sítě rozhozeného gólmana Subašiče.

Ve druhém poločase jako by už hráči Monaka věděli, že čtyřbrankové manko je příliš vysoké. V padesáté páté minutě se za obranu dostal čerstvý Cuadrado. Kolumbijský křídelník však příliš váhal se zakončením i možnou přihrávkou a monacká obrana jen připravila o balon.

V šedesáté sedmé minutě znovu došlo ke generačnímu souboji Mbappé versus Buffon. Mladý Francouz nebojácně pronikl do vápna, nad jeho talentem ale již poněkolikáté v tomto semifinále zvítězily zkušenosti Gianluigi Buffona, který nohou vyrazil míč na roh. Právě po tomto rohovém kopu se nakonec Kylian Mbappé dočkal. Po rozehrávce nakrátko si naběhl do malého vápna a z bezprostřední blízkosti dostal míč za Buffonova záda. V závěru se Monako pokoušelo alespoň vyrovnat, Juventus si ale své těsné vedení ohlídal a zvítězil 2:1.

