Liga mistrů - Simeone i po vysoké porážce věří, že Atlético může postoupit

Dnes 10:39 - Fotbalisté Atlética Madrid sice prohráli první semifinále Ligy mistrů s Realem Madrid po hattricku Cristiana Ronalda 0:3, trenér Diego Simeone však stále věří, že jeho tým může postoupit. Sport je podle něj krásný v tom, že v něm není nouze o zázraky.

Atlético před zápasem na San Bernabeu patnáct utkání venku neprohrálo, ale reprízu finále minulého ročníku Ligy mistrů nezvládlo. "První poločas nehrál dobře ani jeden tým, ale Real dal gól. Po přestávce jsme sice drželi míč, jenže do šancí jsme se nedostali," řekl Simeone.

Argentinský kouč nechtěl zpochybňovat první Ronaldovu branku, při které mohl být útočník Realu v ofsajdu. "Pro mě to byl gól," prohlásil. "Míč přešel brankovou čáru, rozhodčí ukázal do středového kruhu, takže to byl gól," uvedl sedmačtyřicetiletý trenér.

Navzdory vysoké porážce Simeone věří, že Atlético stále může postoupit do finále. "Fotbal je krásný v tom, že se může stát cokoliv. Proto si pořád myslím, že máme šanci na postup," uvedl. "Hned po zápase jsem to řekl hráčům v kabině. Taková utkání občas přijdou a prostě na něj musíme rychle zapomenout," dodal.

"Real byl prostě lepší a zaslouží si pogratulovat. Nás teď čeká důležitý ligový zápas a teprve potom, můžeme přemýšlet, jak velkou máme šanci na postup," řekl Simeone. "Ale jsem v klidu. Pokusíme se o nemožná, a protože jsme Atlético, tak by nám to s trochou štěstí mohlo vyjít," prohlásil.

"Moc lidí nám asi věřit nebude, ale já jsem přesvědčený, že na to máme," přidal Simeone. "Dokud budeme mít byť jen minimální šanci, tak budeme bojovat. O tom nepochybujte," uvedl.

