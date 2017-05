Liga mistrů - Zkušenost zvítězila nad dravým mládím. Higuaín dvěma góly pokořil Monako

© uefa.com - Gonzalo Higuaín

Včera 22:27 - Juventus učinil na monackém stadionu Stade Louis II. znatelný krok za postupem do finále. Turínská obrana v čele s brankářem Buffonem ukočírovala dravé hráče Monaka. Díky dvěma gólům Argentince Gonzala Higuaína, kterému dvakrát asistoval bek Dani Alves, Juventus opouští Francii s dvougólovým "poločasovým" vedením.

Góly: 29. a 59. Higuaín

AS Monako: Subašić; Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé; Silva (81. Touré), Fabinho, Bakayoko (67. Moutinho), Lemar (67. Germain); Mbappé, Falcao

Juventus Turín: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Marchisio (81. Rincón); Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain (77. Cuadrado)

V první dramatičtější šanci zápasu se objevili hosté. Na konci desáté minuty se Dani Alves spolu s Gonzalem Higuaínem dostali za domácí obranu, argentinský útočník ale na Alvesovu vzdušnou přihrávku nedosáhl. Na druhé straně se prakticky vzápětí dostal do zakončení Kylian Mbappé, jeho hlavička ale směřovala do středu brány, kde stál připravený Buffon. V ještě lepší šanci se osmnáctiletý útočník Monaka octl v šestnácté minutě. Prudký Dirarův centr Mbappé lehce tečoval na bránu. Míč nekompromisně směřoval k levé tyči, Buffon však i ve svých devětatřiceti letech potvrdil své reflexy a balon vyrazil.

Po této akci jako by z domácích spadla tíha semifinálového okamžiku. Monako začalo přebírat útočnou iniciativu a nebyla to pouze Mbappého technika a rychlé nohy, co obraně Juventusu činilo problémy. Nebezpečnou zbraní domácího týmu byly centry, a to jak ze standardních situací, tak ze hry.

Přesto to byl Juventus, kdo se prosadil jako první. V devětadvacáté minutě Higuaín, který do té doby spíše kazil, než tvořil, vyzval ke sprintu Daniho Alvese. Ten zavezl míč do vápna a patou jej vrátil Higuaínovi. Argentinský útočník měl čas i prostor, aby správně načasoval svůj náběh a přesnou ranou k levé tyči otevřel skóre zápasu.

Hned v první minutě druhé půle se Pjanićovi nevyplatila riskantní rozehrávka a Juventus před vlastním vápnem přišel o balon. Od Bernarda Silvy putoval míč k Falcaovi, ten však ztroskotal na klidném Buffonovi.

Monako si vytvořilo převahu v držení míče, vyjma několika standardních situací se ale k vážnější šanci nedostalo. Naopak Juventus těžil z rychlých protiútoků. V padesáté deváté minutě znovu zafungovala spolupráce mezi Alvesem a Higuaínem. Prvně jmenovaný našel přesným centrem devětadvacetiletého útočníka u zadní tyče domácí brány a Juventus mohl slavit dvougólové vedení.

Domácím nějakou chvíli trvalo, než se z druhého inkasovaného gólu oklepali. V závěrečné čtvrthodině se Monako přesto dostalo do tlaku. Domácí mužstvo kombinovalo na útočné polovině, obětaví hráči Juventusu ale řadu jejich střel zblokovali. Na konci devadesáté minuty se k hlavičce po standardní situaci dostal Valére Germain, jeho zakončení ale Buffon konečky prstů vytáhl nad břevno. Monako tak ani ve tříminutovém nastavení nevykřesalo kontaktní branku a do Turína pocestuje s dvougólovým mankem.

Ondřej Pražák /