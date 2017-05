Liga mistrů - Ronaldo hattrickem do sítě Atlética prakticky posunul Real Madrid do finále

© thesun.co.uk - Cristiano Ronaldo zaznamenal hattrick

Včera 22:38 - Real Madrid je blízko finále Ligy mistrů v Cardiffu. V dnešním prvním semifinále totiž Cristiano Ronaldo třemi góly rozhodl o výhře Bílého baletu na San Bernabéu 3:0 a odvetu bude mít za týden Atlético Madrid, které nepředvedlo moc dobrý výkon, hodně obtížnou.

Real Madrid 3:0 Atlético Madrid

Góly: 10., 73. a 86. Ronaldo

Real Madrid CF: Navas - Carvajal (46. Nacho Fernández), Ramos (C), Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modrić - Isco (68. Asensio), Benzema (77. L. Vázquez), Ronaldo.



Atlético Madrid: Oblak - Lucas Hernández, Savić, Godín, Luís - Koke, Gabi (C), Saúl (58. Gaitán), Ferreira-Carrasco (68. Á. Correa) - Griezmann, Gameiro (57. F. Torres)

Real už si pomalu může vybírat hotel, kde bude v Cardiffu při letošním finále Ligy mistrů bydlet. Díky hattricku Cristiana Ronalda si totiž do odvety na stadionu Atlética veze pohodový tříbrankový náskok. To sice není úplně nesplnitelná mise ho vymazat, ale Colchoneros by museli doma předvést mnohem lepší výkon než dnes.

Do vyložených šancí se prakticky nedostali, snad s výjimkou Gameira v 18. minutě, kterému ale velkou příležitost zlikvidoval Navas. V první půli pak ještě Godín střílel nad po trestném kopu Griezmanna, ale to bylo tak vše.

Domácí se dostali do vedení už v 10. minutě, kdy první branku vstřelil Ronaldo po centru Casemira, jenž vrátil do ohně obranou Atlética předtím odvrácený nákop Ramose. Oblak se pak vytáhl proti hlavičce Varaneho a Benzema se marně pokoušel vystřihnout nůžky. Tedy vystřihl je, ale míč mezi tři tyče neputoval.

Druhá půle už tak zajímavá nebyla, tempo bylo o dost nižší, byť v ní nakonec v závěru padly dva góly. V 73. minutě na hranici vápna přihrál Ronaldovi Benzema, a portugalský kanonýr nezadržitelně navýšil skóre. V 86. minutě pak zabojoval u zadní brankové čáry Lucas Vázquez, dal míč pod sebe a Cristiano měl dostatek času si míč zpracovat a klidně zamířit.

Real tak vstřelil branku v 59. utkání v řadě a hlavně neinkasoval, což je pro odvetu velice důležitý aspekt. Cristiano Ronaldo se znovu vyřádil proti Atléticu, když v listopadu v ligovém derby na stadionu Rojiblancos zaznamenal hattrick a dnes si ho se vší parádou zopakoval.

