Liga mistrů - Nová kauza při losování? Ve Španělsku se opět domnívají, že míčky byly nahřáté

© FotbalPortal.cz - Pochybnosti nad včerejším losem

2 Líbilo se

Dnes 09:52 - Prakticky každé losování Ligy mistrů provází spekulace a podezírání. Stačí neobvyklý pohyb rukou v osudí při vybírání míčků a už je z toho kauza, jejímž motivem je ovlivnění výsledků celého aktu. Bez podobných pochybností se neobešel ani ten včerejší ve švýcarském Nyonu, kde se určovaly semifinálové dvojice.

Realu Madrid byl při včerejším losování na půdě sídla UEFA v Nyonu přisouzen z rukou Iana Rushe soupeř, kterého se asi nejvíc obával - městský rival Atlético Madrid.

Právě deník AS vycházející v Madridu na své internetové verzi publikoval video z losovacího aktu poukazujíc na to, že výběr míčku jeho protivníka nebyl úplně v pořádku a že losující legenda Liverpoolu dobře věděla, který míček bere do ruky.

K tomu se chce říct snad jediné - videorozhodčího i na los, s termokamerou...

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesportbible.com, as.com