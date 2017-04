Liga mistrů - Piqué po vyřazení znovu provokoval Real, o dres Messiho se poprali hráči Juve, Alves zmeškal začátek

© FotbalPortal.cz -

Dnes 14:14 - Barcelona další obrat nedokonala. V zápase s Juventusem si sice vytvořila množství šancí, ale nepálila přesně mezi tyče a tak gólman Juventusu Buffon ani neměl velkou práci uchovat čisté konto, které znamenalo jediné - do semifinále postupuje Juventus.

Po zápase byli samozřejmě hráči Barcelony, stejně jako jejich fanoušci, smutní. Nicméně nezklamal jeden hráč vyřazeného týmu - Gerard Piqué. Ten, kdo tradičně očekával na Twitteru nějakou jeho narážku či rýpnutí do Realu Madrid, určitě nebyl zklamaný.

Dočkal se. Piqué totiž reagoval na anketní otázku deníku Marca, který vznesl dotaz, jestli čitatelé považují za správné, že diváci na Camp Nou vyprovodili hráče aplausem, přestože přes Juventus nepřešli.

Na to Piqué zareagoval: „Docela to naštve ne, že Camp Nou tleská svému týmu, přestože vypadl. Jsou zvyklí na pískot, přestože postupují dál,“ evidentně rýpl do fanoušků Realu Madrid.

Další zajímavost se udála na úkor Lionela Messiho těsně před skončením střetnutí. Jeho dres je tak cenný, že se o něj začali dohadovat stopeři Juventusu Chiellini s Bonuccim, tak, že jeden druhého plácal přes ruce, aby nechal objekt jeho zájmu na pokoji. Vítězem se na hrací ploše stal Bonucci.

Hned při úvodním hvizdu se přihodila jiná situace, ve vrcholném fotbale dost neobvyklá. Dani Alves strávil na Camp Nou dlouhých osm let a odchod do Juventusu, byť na vlastní žádost, ho stále ještě bolí. Důkaz o tom, jak dobře se cítil v kabině Barcelony, podal už se začátkem zápasu, kdy sudí Kuipers zadul poprvé do píšťalky. Ovšem brazilský bek se v tu chvíli ještě srdečně a vesele zdravil s celým osazenstvem lavičky domácího týmu...

Jan Preisler / FotbalPortal.cz