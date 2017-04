Liga mistrů - Jen snaha nestačila. Juventus si ubránil potřebnou remízu 0:0, dál jde i Monako

No, ale kéž by se ta primadona, který to tak páli trefila alespoň jednou proti Juve, že? Byste potřebovali Ronalda no, co to urve, když je skutečně potřeba... . My chytneme Bayern, ale los nám přeje, tak ty máš dost Coko. A ne, nečekal jsem, že Juve bude bezhlavě útočit, ale čakal bych od takového týmu, že když mají takový možnosti jít dopředu v přečíslení, projeví trochu víc kvality, ale Higuain byl dnes příšernej.