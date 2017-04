Liga mistrů - Blog: Video, video, video a Ancelottimu dobrého poradce

© goal.com - Carlo Ancelotti

Dnes 15:48 - Tentokrát ne Barcelona, ale Real Madrid. Díky sporným momentům je v semifinále, o postupu Bílého baletu rozhodly dvě branky z ofsajdu. Velké chyby se ale dopustil i trenér Bayernu Mnichov Carlo Ancelotti.

Opět se potvrdilo, že fotbal jednoduše potřebuje video. Ukazuje se to každý týden několikrát a včerejší večer nebyl výjimkou.

Real Madrid do semifinále Ligy mistrů pronikl díky dvěma gólům Cristiana Ronaldo po jeho ofsajdovém postavení. Druhý gól bych až tak neřešil, Marcelo šel sám na branku a ofsajd to byl jen velmi malý, pomezní rozhodčí byl navíc hodně vzadu a přihrávku na Ronalda tak ani neviděl.

Druhý moment ale souvisí s tím prvním, při gólu Ronalda na 2:2 se jednalo o ofsajd poměrně velký. Rozhodčí tak hrubě chybovali a doslova darovali postup Realu Madrid.

Myslím si, že i tak by Real druhý gól vstřelil a nakonec postoupil, nemělo by to ale takovou příchuť, jakou má. Největší chybu ale v utkání udělal trenér Bayernu Mnichov Carlo Ancelotti.

Nevím, kde nechal hlavu, ale Arturo Vidal byl zralý na vyloučení už po šesti minutách, kdy od Kassaie viděl žlutou kartu. Od této chvíle jsem si byl jistý, že pokud Ancelotti chilského záložníka nevystřídá, stejně Vidal duel nedohraje.

A to se také stalo, i když po zákroku, který by žluté "ocenění" mít nemusel. Předtím ovšem Vidal předvedl dva, tři zákroky na hraně a jeho vyloučení bylo správné. Ancelotti by asi vedle sebe potřeboval zkušeného poradce.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz