Liga mistrů - Barcelona se pokusí o další obrat, Monako má slušně nahráno

Dnes 08:18 - Juventus nebo Barcelona? Kdo s koho? Lepší pozici má po výhře 3:0 určitě italský celek, ale po zkušenostech z osmifinále a kanonády do sítě PSG si nikdo nemůže být jistý. To samé v zápase mezi Monakem a Dortmundem. Francouzský tým má sice gól náskoku, ale to nemusí zdaleka nic znamenat.

FC Barcelona - Juventus Turín

Středa 19. dubna, výkop 20.45, Camp Nou, Barcelona, první zápas 0:3, přímý přenos O2 TV Sport

Barcelona je v letošní sezóně schopná úplně všeho. Prohrát s Málagou, Deportivem, anebo nasázet šest gólů do sítě PSG. Jakou verzi uvidíme na zaplněném Camp Nou dnes večer? Čeká ji každopádně další fuška. Vymazat nepříznivý výsledek 0:3 z prvního duelu.

Trenér Luis Enrique věří, že Barca předvede tu lepší, pochopitelně. „Nemusíme odehrát dokonalé střetnutí. To jsme ostatně nehráli ani proti PSG. My musíme docílit toho, aby klesla jejich psychika. K tomu budeme potřebovat i fanoušky. Aby neodcházeli v 80. minutě. Budeme to zkoušet až do konce,“ řekl včera Enrique.

„To, co jsme zažili s PSG bylo něco historického. Máme další šanci to zkoušet. Můžeme dát tři góly za pět minut. Do 95. minuty musíme držet všichni spolu. Nevím, jestli bude Juventus zalezlý. Třeba mi to řeknete vy. Jestli Allegri říká, že dají dva góly, pak my jich musíme dát šest,“ dodal ještě trenér Barcelony.

„Dokonalý zápas je ten, po němž postoupíte do dalšího kola. Měli bychom bránit i útočit a snažit se dát gól. Nemyslím si, že se Barcelona hodně změní za jeden týden. Musíme věřit, ale myslím si, že máme věci pod kontrolou,“ poznamenal trenér Juventusu.

„K Barceloně určitě chováme respekt, ale my hlavně musíme málo myslet a hodně dělat, stejně jako minulý týden. Jejich útočná síla je důležitá a musíme držet zápas pod kontrolou. Dybala je v pořádku. Nemyslím si, že budou změny proti minulému týdnu, jen po taktické stránce některé detaily změníme.“

Odborníci se shodují, že Juventus bude pro Barcelonu mnohem těžším protivníkem než v osmifinále PSG. Také proto, že tvoří kompaktnější tým a v celém průběhu soutěže dostal pouhé dva góly.

Barca je ale na svém stadionu v Lize mistrů neporazitelná a navíc rozdává kanonády na počkání. Celtic dostal sedm gólů, PSG šest, Mönchengladbach s Manchesterem City čtyři...

Domácí tým se bude muset obejít bez Vidala s Rafinhou, otazníky visí nad Mascheranem a Ardou Turanem. Juventus nemá k dispozici Pjacu.

Pravděpodobné sestavy:

Barcelona: Ter Stegen - S. Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Busquets, Rakitić, Iniesta - Messi, Suárez, Neymar

Juventus: Buffon - Alves, Bonucci, Chiellini, Sandro - Pjanić, Khedira - Cuadrado, Dybala, Mandžukić - Higuaín

Tip FotbalPortal.cz 2:1

AS Monaco - Borussia Dortmund

Středa 19. dubna, výkop 20.45, Stade Louis II., Monako, první zápas 3:2, přímý přenos O2 TV Fotbal

Všichni věří, že zápas, který se dnes odehraje na monackém stadionu, bude ušetřen předzápasového incidentu, jenž měl za následek přeložení prvního střetnutí o jeden den. Bombové útoky na autobus německého klubu, které odskákal Marc Bartra, znovu vystrašily celou společnost a to nejen fotbalovou.

Co se zápasu samotného týče, tak v něm si počínalo lépe Monako, které dvěma góly Mbappého a jedním vlastním Bendera dokázalo zvítězit 3:2. Trenér Tuchel byl nicméně na své hráče hrdý. „Moji hráči ukázali neuvěřitelný charakter jak ve středu, tak i v sobotu,“ zmínil kouč i sobotní bundesligové utkání, které Borussia vyhrála nad Frankfurtem 3:1.

Monako v domácí ligové soutěži naposledy prohrálo ještě ve starém roce 2016. Od té doby natáhlo šňůru výher na 13 zápasů, byť ho v tabulce dohnalo PSG vzhledem k jednomu odloženému zápasu Monaka se St. Etiénne. Pokud svěřenci trenéra Jardima postoupí, bude to poprvé, co tento klub nakoukne do semifinále Champions League od roku 2004.

A statistiky mu celkem nahrávají neboť posledních pět týmů v Lize mistrů, které první utkání venku vyhrály 3:2, postoupily.

Monako bude moci počítat s návraty do kádru u Bakayoka a Mendyho, naopak v trestu je neúspěšný exekutor penalty z předchozího souboje Fabinho. V týmu protivníka bude scházet Bartra, jenž odskákal zraněním zmíněný bombový útok, naopak v sestavě by se měl objevit Marco Reus, který se v sobotu poprvé představil po zranění a v prvním duelu chyběl.

Pravděpodobné sestavy:

AS Monaco: Subašić - Touré, Jemerson, Glik, Mendy - Moutinho, Bakayoko - B. Silva, Lemar - Mbappé, Falcao

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bender, Schmelzer - Sahin - Dembelé, Weigl, Kagawa, Reus - Aubameyang

Tip FotbalPortal.cz 2:1

Jan Preisler / FotbalPortal.cz