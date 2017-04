Liga mistrů - Zvládne Real odvetu s Bayernem a bude dál snít o obhajobě? Stvoří Leicester proti Rojiblancos další zázrak?

© dailymail.co.uk, fotbalportal.cz - Real vs. Bayern

1 Líbilo se

Dnes 19:19 - V úterý večer se dozvíme první dva semifinalisty letošního ročníku Ligy mistrů. Blíže k tomu mají po úvodních zápasech dva madridské velkokluby. Real Madrid si přivezl z Mnichova výhru 2:1 a Bayern je na pokraji vyřazení. Musí bezpodmínečně dvakrát skórovat. To Atlético Madrid doma porazilo Leicester pouze 1:0, takže anglický mistr se může pokusit o další zápis do historie.

Real Madrid - Bayern Mnichov

Úterý 18. dubna, 20.45, Santiago Bernabéu, vysílá ČT Sport

První zápasy: 2:1

Je to srážka dvou obrů, jinak souboj Realu s Bayernem snad ani nelze nazvat. Bude to již 24. vzájemný zápas těchto dvou celků v evropských pohárech. Nikdo se neutkal vícekrát. Před pěti lety dokázal Bayern po odvetě v Madridu postoupit po penaltovém rozstřelu do finále. Ovšem před dvěma lety Real semifinále ovládl výsledky 1:0 a 4:0. Vystaví Bílý balet Die Roten další stopku?

Real Madrid je ve výtečné formě. Od 19. ledna prohrál jediný soutěžní zápas, a to v lize s Valencií. V posledních 11 duelech devětkrát vyhrál a dvakrát remizoval. O víkendu si ve španělské La Lize poradil s Gijónem, když na jeho hřišti zvítězil 2:3. Zinedine Zidane své hráče šetřil. Ani na lavičce nebyli Cristiano Ronaldo a Karim Benzema. V základu scházeli Modrič, Kroos, Marcelo...Vše je podřízeno odvetě s Bayernem. Venkovní výhra 1:2 je velmi nadějným výsledkem. Real to má ve svých rukou. Ovšem slavný francouzský trenér Bílého baletu moc dobře ví, že jeho svěřenci musí ze sebe dostat to nejlepší, aby přes Bayern skutečně prošli do semifinále.

„Bayern má ve všech ohledech skvělý tým. Víme, že má spoustu kvality. Ale, jako každý tým, mají i oni své slabiny. Budeme muset hrát naši hru. Připravit se, stejně jako jsme to udělali před prvním vzájemným zápasem. Nesmíme usnout na vavřínech. Bayern bude hrát velký zápas. Vše bude záležet na detailech. Musíme vyprodukovat dobrý výkon. Chceme tento zápas vyhrát. Zapomínáme na první utkání, prostě vyjdeme ven a budeme chtít vyhrát. Víme, jak těžkým soupeřem je Bayern. Je jedno, jestli hraje doma nebo venku. Moc se toho nezmění. Budou nás chtít tlačit až do konečného hvizdu. Musíme hrát opravdu moc dobře,“ uvedl Zinedine Zidane. Ten k dispozici nebude mít zraněné obránce Pepeho s Varanem. A ke všemu bude s velkou pravděpodobností postrádat i Garetha Balea. Důležitým faktem je i to, že Real Madrid o víkendu čeká El Clásico...

Bitva učitele a žáka (zdroj: sportskeeda.com)

Bayern Mnichov vyhrál pouze jedno z posledních čtyř soutěžních utkání. Naposledy v Bundeslize jen remizoval na hřišti Leverkusenu 0:0. Ovšem mnichovský gigant má před konkurencí pohodlný náskok a kráčí si pro další titul. I Carlo Ancelotti, který se vrátí na Santiago Bernabéu, kde je uznávanou personou, nechal některé své nejlepší hráče odpočívat. Velmi významnou zprávou je to, že by se do sestavy měl vrátit Robert Lewandowski, na toho v Realu nemají dobré vzpomínky. V minulé sezóně vystavilo stopku Bayernu Atlético Madrid v semifinále. Rok předtím to byl Real...stane se madridský celek Bayernu potřetí v řadě osudným? Italský kouč nebude moci nasadit Javiho Martíneze, který byl v prvním utkání vyloučen. Bayern z posledních deseti soutěžních duelů na Santiago Bernabéu prohrál hned osmkrát.

„Potřebujeme odehrát skvělý zápas. Máme menší šanci než před týdnem, ale stále ji máme. Byl jsem v Realu dva roky a mám z té doby nezapomenutelné vzpomínky. Dnes bude ještě důležitý trénink pro Boatenga a Hummelse. Lewandowski je v pořádku. Je zřejmé, že jeho přítomnost na hřišti nám pomůže. Ale nebudeme měnit strategii. Budeme hrát tak jako po celý rok. Je to pro nás důležitý hráč, dává góly, dává nám sebedůvěru. Myslím si, že v prvním zápase jsme po 60 minut hráli dobrý zápas. Musíme to teď zopakovat po celé utkání,“ řekl před velkou bitvou Carlo Ancelotti.

Absence:

Real Madrid: Pepe, Varane, Bale (všichni zranění)

Bayern Mnichov: Boateng, Hummels (oba nejistý start), Martínez (suspendován)

Karetní ohrožení: Modrić, Ramos, Kroos - Boateng, Vidal

Pravděpodobné sestavy:

Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modrić - Isco, Benzema, Ronaldo

Bayern Mnichov: Neuer - Lahm, Alonso, Alaba, Bernat - Vidal, Thiago - Robben, Ribér - Lewandowski, Müller

Rozhodčí: Viktor Kassai - Ring, Tóth (všichni MAĎ)

Tip FotbalPortal.cz: 1:1

Leicester - Atlético Madrid

Středa 18. dubna, 20.45, King Power Stadium, vysílá O2 TV

Výsledek prvního zápasu: 0:1

Ve středu večer se může opět přepisovat historie Leicesteru. Foxes přivítají v odvetě Atlético a po prohře 1:0 nejsou bez šancí.

Leicester sice po odchodu Claudia Ranieriho vyhrál šestkrát v řadě, ale nyní tři utkání nevyhrál. Nejprve prohrál v lize s Evertonem 4:2, poté na Atléticu v Lize mistrů 1:0 a v sobotu neudržel dvoubrankový náskok na půdě Crystal Palace, kde nakonec jen remizoval 2:2. Teď se již plně soustředí na Champions League. V té má na domácím hřišti 100% bilanci. Porazil Porto, Kodaň, Bruggy i Sevillu. Skolí i dalšího španělského soka? Kouč Shakespeare bude postrádat suspendovaného Roberta Hutha.

„Ve fotbale nejsou žádné zápasy, které si můžete jen tak užít. Ano, chceme, aby si hráči hru vychutnali a odcházeli s úsměvem na tváři, ale k tomu z nich musíme dostat to nejlepší. Máme v týmu správnou rovnováhu. Musíte mít oheň v břiše, ale zároveň chladnou a klidnou hlavu. To dokazujeme posledních 18 měsíců. Víme, co musíme udělat. Nemůžeme 90 minut čekat, protože musíme střílet a skórovat. Začínáme jako outsideři, ale to nám vyhovuje,“ prohlásil před utkání m Craig Shakespeare.

(zdroj: scoopnest.com)

Atlético Madrid už je po lednové krizi plně zpět. Neprohrálo 10 utkání v řadě. Navíc během této série inkasovalo pouhé tři góly. Defenziva je zkrátka základem úspěchu Simeoneho celku. Nic na tom nebude měnit ani v Leicesteru. Takto zkrátka Atléti hrají a jsou úspěšní. Vždyť se mohou prokousat do semifinále již potřetí za poslední čtyři roky. To nemůže být náhoda. O víkendu porazili Rojiblancos bez problémů poslední Osasunu 3:0, a to navíc neproměnilo v samotném závěru hned dva pokutové kopy. V lize si hlídají třetí pozici před Sevillou. Vše jde teď ovšem stranou. Hlavním zájmem je odveta v Leicesteru. Do té nezasáhnou zranění Fernández a Vrsaljko.

„Leicester je v posledních zápasech ve slušné formě. V posledních utkáních se vrátili k tomu, co dělali celou minulou sezónu. V důsledku některých jejich i našich vlastností jsme si v některých aspektech dosti podobní. Nebude to příliš odlišné od duelu ve Španělsku. Bude to tvrdá hra, ve které nebude padat moc gólů, a budou rozhodovat detaily,“ domnívá se Diego Simeone.

Absence:

Leicester: Mendy, Wague (oba zranění), Morgan, Slimani (oba nejistý start), Huth (suspendován)

Atlético Madrid: Vrsaljko, Fernández (oba zranění)

Karetní ohrožení: Ndidi, Slimani, Vardy - Giménez

Pravděpodobné sestavy:

Leicester: Schmeichel - Simpson, Morgan, Benalouane, Fuchs - Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton - Okazaki -Vardy

Atlético Madrid: Oblak - Juanfran, Savić, Godín, Filipe Luís - Carrasco, Saúl, Gabi, Koke - Griezmann, Gameiro

Rozhodčí: Gianluca Rocchi - Di Liberatore, Tonolini (všichni ITA)

Tip FotbalPortal.cz: 0:0

Kam dál?

Více informací o Real Madrid CF naleznete zde.

Michal Čermák / uefa.com, skysports.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz, youtube.com