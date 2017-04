Liga mistrů - Dybala z Juventusu si dvěma góly s Barcelonou splnil dětské sny

© youtube.com - Paulo Dybala

Dnes 11:23 - Fotbalista Paulo Dybala si úterním výkonem v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů proti Barceloně splnil dětské sny. Třiadvacetiletý argentinský útočník dal v 7. a 22. minutě první dva góly zápasu a nasměroval Juventus Turín k vysoké výhře 3:0, po které se "Stará dáma" výrazně přiblížila k postupu.

"Jsem strašně šťastný, protože jako dítě jsem chtěl zažít přesně tyhle chvíle a pocity. A teď se mi to splnilo. Byl to pro mě nezapomenutelný večer," řekl Dybala.

Proti Barceloně ukázal velkou pohotovost. Nejprve se trefil z otočky a pak z voleje technickou střelou k tyči. "Jsem nadšený, užívám si to. Všichni jsme odehráli naprosto skvělý zápas a s našimi šancemi, které jsme si vypracovali, jsme naložili nejlepším možným způsobem," řekl Dybala.

"Je to skvělý výsledek na to, abychom v odvetě potvrdili postup. Ale ještě není nic hotové, na Nou Campu to nebude snadné. Stačí si vzpomenout na předchozí zápas Barcelony s PSG," dodal argentinský reprezentant.

Po zápase se na něj snesla chvála ze všech stran. "Paulo se za poslední dva roky dramatickým způsobem zlepšil. Když mluvím s přáteli okolo fotbalu, říkal jsem jim, že Paulo je dost dobrý na to, aby byl mezi pěti nejlepšími hráči na světě. A podle mě by neměl chybět ani mezi třemi nejlepšími," řekl gólman Juventusu Gianluigi Buffon. "Je potřeba, aby takhle hrál pravidelně a ukázal, že naplňuje naše očekávání," dodal devětatřicetiletý veterán.

Dybala dokonce někdy bývá přirovnáván k útočníkovi Barcelony Lionelu Messimu. "Lidé by měli pochopit, že já jsem Paulo Dybala a chci jím být nadále. Rozumím srovnáním a očekáváním od mé osoby, ale já prostě nechci být nový Messi nebo Messi budoucnosti," dodal Dybala, který přestoupil do Juventusu předloni v létě z Palerma.

