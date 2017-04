Liga mistrů - Stogólový Ronaldo si notoval s Ancelottim, Zidane byl zklamaný

© FotbalPortal.cz - Ronaldo, Ancelotti a Zidane

Dnes 10:17 - Real Madrid včera ve druhém poločase obrátil stav nepříznivě se vyvíjejícího čtvrtfinálového zápasu s Bayernem Mnichov. Hlavní zásluhu na tom měl Cristiano Ronaldo, který vstřelil dva góly a nebyl daleko od toho, aby zaznamenal hattrick. I tak ale pokořil metu sta gólů v evropských pohárech.

Portugalský útočník byl po vyhraném utkání samozřejmě spokojený. „Hodně spokojený. Mužstvo proti hodně těžkému soupeři zareagovalo velice dobře. I za stavu 1:0 jsme cítili dobré pocity pro druhý poločas. Hráli jsme moc dobře, brzy jsme vyrovnali a zápas byl najednou mnohem jednodušší. Vítězství je zasloužené, vše je do odvety otevřené,“ uvedl Ronaldo.

Trochu ho ale zamrzely nevyužité šance, po nichž už mohla být odveta na San Bernabéu pouhou formalitou. „Výsledek mohl být jasnější, čímž by i naše šance na postup byly větší. Fotbal už je takový. Naproti tomu, kdyby dal Vidal penaltu, utkání by se vyvíjelo úplně jiným směrem.“

S tím, že Real ještě Bayern ušetřil od většího debaklu, souhlasil i trenér poraženého celku Carlo Ancelotti. „Real mohl definitivně rozhodnout o postupu, měli jsme štěstí. Klíčových bylo hned několik aspektů: neproměněná penalta, brzký gól po začátku druhé půle a červená karta,“ domníval se Ancelotti.

Z toho, že Real nedokázal přidat další branku, byl trochu rozladěný trenér Realu Madrid Zinedine Zidane. „Jsme trochu zklamaní, protože jsme měli mnoho šancí ve druhé půli, ovšem proti nám stál brankář, který je doslova zdí.“

„Penalta rozhodně nebyla, ale to se může stát a můžete prohrávat 2:0. nakonec jsme to trpělivostí a chutí dokázali. Chtěli jsme zápas vyhrát a dokázali jsme trpět. Dnes je to pozitivní výsledek, ale pořád ještě chybí odehrát odvetu.“

