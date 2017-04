Liga mistrů - Ronaldo dvěma góly otočil výsledek proti Bayernu, těsné vítězství vybojovalo i Monako s Atléticem

Tak to byl zase zapas"blbec".Do 47.min.jsem byl v euforii,1:0 pak k tomu jako darecek penalta,jenze Vidal to ze solidarity poslal do nebes,a misto 2:0 to bylo za dve min.1:1,za par minut vylouceni Martineze,pak sla hra Bayernu do kopru.Modlil jsem se aby to skoncilo aspon tech 1:1,jenze nestalo se.A to nebyt Neuera,tak ani nechci domyslet jak by to dopadlo