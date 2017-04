Liga mistrů - Enrique po noční můře v další zázrak nevěří, podle Ferdinanda hráči nechtějí bránit

© FotbalPortal.cz - Enrique a Ferdinand

0 Líbilo se

Dnes 13:45 - Takové deja vu. Po dvou měsících od krutého debaklu v Paříži se Barcelona znovu podívala do pravdivého evropského zrcadla. A pohled to nebyl vůbec pěkný. Od Juventusu inkasovala tři góly a víru v další obrat ztrácí i trenér Luis Enrique.

Luis Enrique byl po zápase hodně rozpálený, protože jeho výroky byly hodně tvrdé a kritické. „Je úplně jedno, jestli považují výsledek za spravedlivý nebo ne. Prožil jsem si noční můru. Pocity jsou hrozné. První půle byla špatná, darovali jsme dva góly. Je to složité vysvětlit. Byli lepší v nasazení. Rovněž naše rozmístění na ploše nebylo dobré,“ řekl po střetnutí trenér Barcelony.

„Nedokázal jsem asi dobře vyložit svým hráčům, co od nich chci, protože nic, co předváděli na hřišti, jsem po nich nechtěl. Zažil jsem jen třetinu toho, co v Paříži. Nemohu ten první poločas dostat z hlavy. Pak jsme sice zvedli hlavu, změnili spoustu věcí a alespoň jsme byli na stejné úrovni, dokonce bych řekl, že chvílemi jsme byli lepší než Juventus,“ pokračoval Enrique.

„Teď prožívám smutek, proto je mnohem těžší věřit v obrat.“

Velice zklamaný a kritický byl i expert v televizním studiu BT Sport, bývalý skvělý fotbalista Rio Ferdinand. „O několika hráčích si myslím, že snad v Barceloně před třemi roky ani nemohli být. Mohl bych vyjmenovat mnoho jmen,“ prohlásil Ferdinand.

„Je tu pět nebo šest hráčů, kteří by tento dres neměli vůbec oblékat. Způsob, jakým hrají, nasazení, kvalita...Jsou tady hráči, kteří by měli pracovat pro tři vpředu a nedokáží jim poslat míč s dostatečnou a potřebnou rychlostí.“

„Pokud se budeme bavit o obraně, nezdá se, že by chtěli bránit individuálně a kolektivně to nedělají. Tým nenapadá jako za Guardioly. Tihle kluci zřejmě nemají ani ideály či touhu chtít zaujmout,“ dodal ještě Ferdinand.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, sport.es