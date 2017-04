© as.com - Ronaldo byl strůjcem poslední výhry v Mnichově

Dnes 08:29 - Zápas jako řemen je dnes na programu v mnichovské Allianz Areně, kam zavítá obhájce trofeje z minulého ročníku Ligy mistrů Real Madrid. Ten tady před třemi roky zvítězil v semifinále 4:0 a namířil si to za La Décimou. Druhý klub z Madridu Atlético změří síly s překvapením soutěže a jediným anglickým zástupcem z Leicesteru.

Bayern Mnichov - Real Madrid

Středa 12. dubna, výkop 20.45, Allianz Arena, Mnichov, přímý přenos O2 TV Sport

Vyprodaný mnichovský stadion se může těšit na peprný souboj dvou aspirantů na celkové vítězství v Champions League. Bayern z losu nebyl moc nadšený, ostatně nejinak tomu bylo i u Realu, nicméně německý klub má ještě v čerstvé paměti dvojzápas ze sezóny 2013-14, kdy Bílý balet zvítězil v Mnichově 4:0 po předchozí domácí výhře 1:0.

To byla ale úplně první výhra madridského klubu venku v celé historii vzájemných zápasů v evropských pohárech. Do té doby v Bavorsku jen jednou remizoval a devětkrát prohrál. Každopádně na vyhrané dvojzápasy je to úplně vyrovnané - 5:5.

Velmi pikantní souboj to bezesporu bude pro trenéra domácího celku Carla Ancelottiho, který v právě zmíněném zápase, jenž Real vyhrál 4:0, stál na střídačce Blancos a de facto ukázal cestu Zindedinu Zidanemu, jenž působil v roli jeho asistenta, jak vyzrát na Bayern. Tehdejší porážku musel vytrpět i dnešní člen kádru Realu Toni Kroos.

„Znám jeho a on zná mě, ale to nic neznamená. Není to výhoda ani nevýhoda. Hodně věcí jsem se od něj naučil, ale nebudu vám říkat co. Spoustu věcí,“ reagoval na otázku ohledně trenéra Carla Ancelottiho Zidane.

Hodně se hovořilo také o tom, jestli do zápasu nastoupí útočník Robert Lewandowski, jehož trápilo zraněné rameno. „Nepochybuji o tom, že nastoupí,“ domnívá se Zizou. „Trénoval dvacet minut v úterý, protože má problémy z posledního zápasu. Cítil se dobře, vyzkoušíme ho ještě dnes. Když nebude mít bolesti, nastoupí, v opačném případě hrát nebude,“ kontroval italský kouč.

Otazník se vznášel i nad přítomností Neuera a Hummlese. Ancelotti však tuto nejistotu rozprášil. „Neuer je v pořádku, bude chytat od začátku, Hummels má problémy a hrát nebude.“

Trenér Realu má naproti tomu omezenou volbu v defenzivě, jelikož schází již dříve zraněný Varane a rovněž Pepe, jenž si o víkendu v madridském derby zlomil po srážce s Kroosem dvě žebra. Navíc Ramos má dvě žluté karty a pokud uvidí další, přijde o odvetu v Madridu.

Pravděpodobné sestavy

Bayern: Neuer - Lahm, Martínez, Boateng, Alaba - X. Alonso, Vidal - Robben, Thiago, Ribéry - Lewandowski

Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modrić - Bale, Benzema, C. Ronaldo

Tip FotbalPortal.cz 2:1

Atlético Madrid - Leicester City

Středa 12. dubna, výkop 20.45, Vicente Calderón, Madrid, přímý přenos O2 TV Fotbal

Atlético Madrid půjde do čtvrtfinálového zápasu Ligy mistrů psychicky posilněno díky nerozhodnému výsledku, který o víkendu uhrálo v městském derby na San Bernabéu a podle toho, co zkoušel včera trenér Simeone, i ve stejné sestavě. Změnou oproti zápasu s Realem bude akorát přítomnost záložníka Nica Gaitána v nominaci, jehož nedávno trápil zraněný prst na noze. Nicméně útočník Gameiro je nadále zraněný.

„Nemyslím si, že nám Leicester přenechá držení míče. Myslím si, že zvolí hru vhodnou pro své hráče. Pokud jde míč přes Mahreze nebo Vardyho, je jejich hra velmi přímočará,“ uvedl Simeone.

„Určitě ani jeden tým neuhraje takový výsledek, který by prakticky rozhodl o postupu. Bude to hodně o práci, soudržnosti a soustředění. Velký boj v obou utkáních a o postupujícím se rozhodne až v tom druhém,“ pokračoval argentinský kouč.

„Nastoupíme proti Atléticu s veškerým respektem, jež si zaslouží. Známe jeho styl, jak funguje jako tým, že napadají hodně vysoko. Známe jejich přednosti, ale také svoje. Vše záleží na tom, jak budeme hrát my,“ řekl trenér Leicesteru Shakespeare, jenž na lavičce týmu vystřídal odvolaného Claudia Ranieriho a po šesti výhrách v řadě, jimiž nakopl mátožný tým, který vůbec nepřipomínal zázračnou ekipu z minulé sezóny, prohrál až teprve o víkendu na Evertonu 2:4.

Shakespeare bude postrádat Mendyho, Morgana a Waguého, Simeone kromě Gameira i Vrsaljka, Moyu, Augusta a Tiaga.

Pravděpodobné sestavy

Atlético: Oblak - Juanfran, Godín, Savić, F. Luis - Carrasco, Gabi, Koke, Saúl - Griezmann, Torres

Leicester: Schmeichel - Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs - Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton - Okazaki, Vardy

Tip FotbalPortal.cz 2:0

Jan Preisler / FotbalPortal.cz