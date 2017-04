Liga mistrů - Juventus jasně přehrál Barcelonu. Zářil Dybala. Utkání mezi Dortmundem a Monakem bylo odloženo kvůli výbuchům

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Dvougólový Dybala sestřelil Barcelonu

Včera 22:38 - Čtvrtfinále Ligy mistrů dnes odstartovalo pouze utkáním mezi Juventusem a Barcelonou. Zápas mezi BVB a Monakem byl totiž odložen na středu kvůli explozím, které poškodily autobus Borussie a Marc Bartra byl při nich zraněn. Juventus si s Barcelonou poradil poměrně jednoznačně 3:0. Dva góly vstřelil Dybala. Další zásah přidal Chiellini.

Juventus 3:0 Barcelona

Branky: 7. a 22. Dybala, 55. Chiellini

Juventus: Buffon - Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Pjanič (89. Barzagli), Khedira - Cuadrado (73. Lemina), Dybala (81. Rincón), Mandžukič - Higuaín

Barcelona: ter Stegen - Roberto, Piqué, Umtiti, Mathieu (46. Gomes) - Rakitič, Mascherano, Iniesta - Messi, Suárez, Neymar

ŽK: Alves, Mandžukič, Khedira, Lemina - Suárez, Iniesta, Umtiti

Domácí Juventus vstoupil do zápasu daleko lépe než Barcelona. Začal s okamžitým velmi vysunutým presinkem. Hosté s tím měli velké problémy. Byl to podobný obrázek jako při úvodním utkání mezi PSG a Barcelonou. Už ve třetí minutě poslal Pjanič ze standardní situace skvělý centr na Higuaína, který si našel míč, ale hlavou ve vyložené šanci trefil pouze prostor uprostřed branky, kde stál ter Stegen. V 7. minutě už Stará dáma převahu přetavila v úvodní gól zápasu. Cuadrado z levé strany celkem lehce našel Dybalu, který se otočil s míčem a levou nohou trefil na zadní tyč přesně - 1:0. Povedená akce Juventusu. Chyba v defenzivě Barcelony. Poté se hosté ovšem trochu otřepali a dostali se do hry.

V 21. minutě byla Barcelona velmi blízko srovnání. Messi unikátní přihrávkou našel Iniestu, který byl sám před Buffonem, ale velkou příležitost využít nedokázal. A pak platilo osvědčené: „nedáš-dostaneš“. O minutu později už to totiž bylo o dva góly. Po rychlém kontru poslal míč „pod sebe“ Mario Mandžukič. Balón doputoval přesně k levé noze Dybaly, který jej bez váhání poslal podruhé do sítě - 2:0. Hosté byli za svou pasivitu v defenzivní činnosti znovu potrestáni.

Dybala střílí druhý gól (zdroj: zimbio.com)

Ve 29. minutě chyboval Khedira, kterého obral o míč Messi a dostal míč do sítě, ale hlavní sudí Marciniak odpískal Messimu nedovolený zákrok, a gól tak neplatil. V té době byla hra poněkud rozkouskovaná a postrádala tempo z úvodu utkání. V závěru poločasu měl ještě jednu šanci Juventus, konkrétně Higuaín. Z těžké pozice nakonec zatopil ter Stegenovi. První poločas tak skončil dvougólovým vedením domácích.

Do druhého poločasu už nenastoupil na straně Barcelony Mathieu, kterého vystřídal Gomes. Na začátku druhé půle se k nebezpečné střele z hranice šestnáctky dostal Lionel Messi, ale nemířil mezi tři tyče. V 54. minutě už to mohlo být 3:0, ale Higuaín v jasné gólovce selhal. Moc jej to mrzet nemuselo. O minutu později totiž následoval rohový kop. Pjanič ukázal svou skvělou kopací techniku. Na zadní tyči našel Chielliniho, kterého neubránil Mascherano, Chiellini ani nemusel pořádně vyskočit a hlavou trefil přesně - 3:0.

Chiellini zvyšuje hlavou na 3:0 (zdroj: zimbio.com)

V 67. minutě měl velkou šanci Luis Suárez po přihrávce Messiho. Jenomže Buffon jeho pokus špičkami prstů vytlačil mimo prostor tří tyčí. O pár chvilek později se s největší pravděpodobností měla pískat penalta ve prospěch Barcelony za ruku Chielliniho. Rozhodčí Marciniak ale celou situaci viděl jinak. Dvacet minut před koncem mohl přidat Barceloně další ránu do vazu Khedira. Ten sice skóroval, ale gól mu pro údajný ofsajd nebyl uznán. Ovšem jednalo se o další chybu polských arbitrů.

Juventus má velkou šanci na postup do semifinále (zdroj: zimbio.com)

Barcelona se v závěrečných minutách snažila vstřelit alespoň jeden gól, který by jí do odvety dával daleko větší naděje. Hosté měli herní pčevahu a zatlačili Bianconeri před jejich vlastní pokutové území, ale snížení nepřišlo. Proto Juventus vyhrál první čtvrtfinálový duel v poměru 3:0 a má do semifinále daleko blíže než katalánský velkoklub. Nebo snad předvede Barcelona další zvrat a velký zázrak?

Borussia Dortmund - Monako

Tento zápas byl předběžně odložen na středu (12. 4.) od 18.45. Důvod není vůbec příjemný. Autobus fotbalistů Borussie Dortmund cestou na zápas totiž poškodily tři exploze ukryté v křoví u silnice. Podle posledních zpráv byl zraněn Marc Bartra. Vše se stalo zhruba 10 km od stadionu BVB.

Autobus BVB poškozený výbuchy (zdroj: abc.net.au)

