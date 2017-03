Liga mistrů - Útok nejlepší obranou? Pep Guardiola na svoji sázku dojel, přesto se hájí

© skysports.com, fotbalportal.cz - Pep Guardiola má problém s taktikou

Dnes 13:42 - Pep Guardiola odmítl vinit svou taktiku za nečekané vyřazení z Ligy mistrů s Monakem, přesto připouští, že v utkání udělal chyby. Guardiola navzdory výhře 5:3 z úvodního utkání nasadil na Stade Louis II ofenzivní sestavu, chyby v obraně ale zapříčinily prohru Manchesteru City 3:1 a tím pádem i konec v soutěži.

Guardiola před zápasem tvrdil, že nejlepší obranou je útok, tato sázka mu však nevyšla a už v první půli inkasoval Manchester City dvě branky. Slabá obrana hostů měla prsty i v rozhodující brance Tiemoueho Bakayoka, po které se z postupu překvapivě radovalo Monako.



„Všichni manažeři dělají chyby, ale nemyslím si, že to bylo kvůli taktické chybě,“ prohlásil Guardiola.



„Je to jednoduché. Rozdíl byl mezi prvním a druhým poločasem. Ve druhé půli jsme se snažili hrát a vyhrát, ale problém byl v prvním poločase. Chtěli jsme ukázat osobnost, ne je nechat myslet. Nechali jsme je přihrávat a přihrávat.“



„Na to jsme v prvním poločase zapomněli. Byla moje chyba, že jsem je nepřesvědčil, aby se na to zaměřili. A ve druhé půli už bylo příliš pozdě.“



Guardiola nasadil do sestavy Leroye Saného, Davida Silvu, Kevina De Bruyneho, Raheema Sterlinga i Sergia Aguera, přesto si Manchester City dlouho nebyl schopen vytvořit větší příležitosti.



Také Guardiola cítí, že za prohru s Monakem mohla spíše než slabá obrana, neschopnost dostat se do hry. „Ne, není to o obraně. Proč by měl být problém v obraně? Problém byl ten, že jsme tam v první půli prostě nebyli.“

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz