Liga mistrů - Samir Nasri: Jamie Vardy je podvodník. Ale nafilmoval to dobře

Dnes 12:21 - Samir Nasri se stále nemůže smířit se svým vyloučením v úterním utkání Ligy mistrů s Leicesterem City a Jamieho Vardyho označil za „podvodníka“. Záložník Sevilly uviděl v 74. minutě druhou žlutou kartu za hlavičku, kterou dal Vardymu po vzájemném souboji obou hráčů o míč, podle Nasriho ale anglický útočník incident přifilmoval.

Leicester City dokázal v odvetném utkání osmifinále Ligy mistrů porazit i díky Nasriho vyloučení Sevillu 2:0 a po celkovém skóre 3:2 si na úkor španělského klubu zajistil místo ve čtvrtfinále soutěže.



Bývalá hvězda Arsenalu si však nadále stojí za tím, že Vardy střet obou hráčů přifilmoval a napálil tak italského rozhodčího Daniele Orsata, který poslal francouzského záložníka předčasně do sprch.



„Pro mě je to podvodník, a kdyby to byl zahraniční hráč, vy, jakožto anglický tisk, byste jej nazvali podvodníkem. Pro mě je to prostě podvodník,“ prohlásil Nasri.



„Vedli 2:0, měli by hrát jako chlapi. I když nejste lepší než my, ale vedete 2:0, měli byste se snažit hrát fotbal. Reprezentační hráč snad něco takového nemá zapotřebí. Ano, nafilmoval to, ale nafilmoval to dobře.“



„Jsem tím překvapen a vím, že bych to měl přejít a nepřemýšlet o tom, ale jsem muž. Byl tam faul a pak do mě strčil, tak jsem mu řekl: Co děláš? No a poté ke mně přimáčkl obličej. Byla to jen reakce.“



Naštvaného Nasriho museli ze hřiště odvést jeho spoluhráči, bývalý francouzský reprezentant chtěl totiž najít Vardyho a situaci si s ním vyřídit z očí do očí.



„Chtěl jsem si s ním promluvit, ale bylo tam příliš mnoho kamer. Navíc musím myslet na příští rok, nerad bych dostal tvrdší trest.“



V reakci na Nasriho výbušné výroky, odpověděl Vardy v krátkém prohlášení: „Nejsem podvodník a nikdy jsem nebyl. To je všechno, co vám mohu k této záležitosti říct.“

