Liga mistrů - Vrátili jsme se k tomu, co jsme hráli vloni, řekl kouč Leicesteru

Dnes 09:19 - Fotbalisté Leicesteru potvrdili, že po odvolání trenéra Claudia Ranieriho procitli. Loňský senzační anglický šampion vyhrál i třetí zápas pod dosavadním asistentem Craighem Shakespearem a v úterý večer premiérovým postupem do čtvrtfinále Ligy mistrů napsal další díl klubové historie. Nový hlavní kouč si po vítězství 2:0 nad Sevillou a obratu osmifinálového dvojzápasu pochvaloval, že se "Lišky" vrátily k tomu, co hrály minulou sezonu.

"Jako fotbalový klub musíte znát své přednosti. Prostě jsme hráli tak, jak to fungovalo minulou sezonu. Tito hráči rádi presují, pokud to děláme, jsme lepším týmem. Když k tomu přidáte srdce, touhu, tak můžete hrát docela dobře," řekl po zápase Shakespeare, který povede Leicester do konce sezony.

Mužstvo převzal po prohře 1:2 v úvodním osmifinále v Seville a "Lišky" pod ním poprvé v sezoně vyhrály tři soutěžní zápasy za sebou. V Premier League porazily Liverpool s Hullem a polepšily si v boji o záchranu, herní procitnutí pak korunovaly postupem v Lize mistrů.

"Jsou to zatím jen tři zápasy. Čeká nás do konce sezony ještě dlouhá cesta a někde na ní může přijít zádrhel. Ale tenhle večer si musíme užít. Vyřadili jsme podle mě jeden z nejlepších týmů Evropy, který má velký kredit, takže na sebe můžeme být pyšní," konstatoval třiapadesátiletý trenér.

Jeho svěřenci přečkali při dvojzápase se Sevillou dvě penalty. V úvodním duelu za bezbrankového stavu nedal pokutový kop Joaquin Correa a v úterní odvetě pro změnu domácí brankář Kasper Schmeichel vychytal Stevena N´Zonziho, který v 80. minutě za stavu 2:0 mohl duel nasměrovat k prodloužení.

"Od toho tady jsem, abych předváděl tyhle zákroky. Je to skvělý pocit takhle pomoci týmu. Vše je to o sebevědomí. Prostě jsem věřil, že si vyberu správnou stranu, a povedlo se," konstatoval třicetiletý dánský brankář.

"Hráli jsme jako v minulé sezoně. Mnoho z nás ušlo dlouho cestu. Začalo to v druhé anglické lize a teď jsme najednou tady," usmál se syn dánské brankářské legendy Petera Schmeichela.

Sevilla se jen těžko vzpamatovávala z vyřazení. V obou zápasech byla aktivnější, držela míč dvě třetiny času, ale k postupu to nestačilo. Odvetu musela dohrát bez vyloučeného Samira Nasriho.

"Je těžké pochopit, co se stalo. Vypadli jsme poté, co jsme většinu času odehráli na jejich polovině. Neměli bychom přemýšlet o prvním zápase, protože jsme dnes prohráli, ale nepostoupili jsme kvůli tomu, že jsme doma nedali víc branek," konstatoval trenér Jorge Sampaoli. "Dvě neproměněné penalty nás hodně bolí. Fotbal často rozhodují maličkosti a v tomhle ohledu jsme byli horší," dodal argentinský trenér.

