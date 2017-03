Liga mistrů - City se bude mít na pozoru před nejlepším útokem současnosti, Atlético zase hájit dvougólový náskok z Leverkusenu

© larazon.com - Manchester City zdolal Monako v prvním zápase 5:3

Dnes 08:23 - Poslední dva čtvrtfinalisté Ligy mistrů budou odhaleni dnes v noci. Manchester City jede do Monaka k odvetě s náskokem dvou branek, ovšem Monako má výborný útok a rozhodně nic nevzdává. Atlético také bude hájit stejný náskok, ovšem s tou výhodou, že proti Leverkusenu nastoupí na domácím stadionu.

AS Monaco - Manchester City

Středa 15. března, výkop 20.45, první zápas 3:5, vysílá O2 TV Sport

Pep Guardiola a jeho Citizens se budou pokoušet podruhé ve své historii prokousat do čtvrtfinále Ligy mistrů a navázat tak na loňské tažení, kdy mužstvo skončilo až v semifinále soutěže na kopačkách hráčů pozdějšího vítěze Realu Madrid.

Atmosféra v anglickém klubu je pozitivní, celek neprohrál jedenáct zápasů v řadě a z prvního zápasu si přiváží dvougólový náskok. Nicméně právě souboj na Etihad Stadium (5:3) ukázal, jako ofenzivně silné a potentní je letos Monako. Dát tři branky venku je dobrý počin a znamená to, že City musí být na velkém pozoru, aby postup neprotekl mezi prsty.

Manchester City navíc letos inkasuje branky poměrně snadno a není žádný lepší tým, který by případnou děravou defenzivu mohl potrápit lépe. Svěřenci kouče Leonarda Jardima nastříleli v probíhající sezóně už 82 branek. Byť je pravdou, že v posledních zápasech se City vzadu přeci jen zlepšilo, když gólman Caballero udržel čisté konto v pěti ze sedmi duelů.

Guardiola nebude mít dnes večer k dispozici dlouhodobě zraněné Gündogana s Gabrielem Jesúsem, domácí trenér nebude moci počítat s obráncem základní sestavy Glikem, zranění jsou pak náhradníci Carrillo a Boschilia.

Pravděpodobné sestavy

AS Monako: Subašić - Sidibé, Raggi, Jemerson, Mendy - Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Mbappé, Falcao

Manchester City: Caballero - Fernandinho, Stones, Otamendi, Kolarov - De Bruyne, Yaya, D. Silva - Sterling, Agüero, Sané

Tip FotbalPortal.cz 2:1

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen

Středa 15. března, výkop 20.45. Vicente Calderón, první zápas 4:2, vysílá O2 TV Fotbal

Atlético Madrid se po prvním zápase na německé půdě hodně přiblížilo postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů, když v Bay Areně zvítězilo o dvě branky 4:2 a postup dál by si mělo teoreticky ohlídat avyhnout se tedy podobnému dramatu z před dvou let, kdy po dvou nerozhodných výsledcích 0:0 rozhodly až penalty v poměru 8:7.

Letos ale mužstvo z Leverkusenu prožívá jiný příběh. Neslavné výsledky týmu odnesl po prohře v Dortmundu 2:6 před deseti dny vyhazovem kouč Roger Schmidt a mužstvo se potuluje v horší půlce bundesligové tabulky.

Ačkoliv nově příchozí trenér Tayfun Korkut je plný ideálů a nepovažuje postup za ztracený, v domácí lize neměl očekávaný rozjezd a s Brémami, které bojují o záchranu, jen remizoval 1:1.

Ani Atlético v tomto ročníku španělské nejvyšší soutěže nijak nezáří a z boje o titul se už samo dávno vyřadilo. Naposledy díky trefě Antoineho Griezmanna udolalo Granadu, jež se nachází v pásmu sestupu 1:0, ale momentálně si spíš hlídá čtvrtou pozici, jež zaručuje postup do Ligy mistrů pro příští sezónu.

Atlético Madrid je ale doma v Champions League bezchybné. Dvakrát v řadě zde zdolalo Bayern Mnichov, přemohlo také Barcelonu. Poslední prohru Colchoneros zaznamenali v září roku 2015 s Benficou 1:2.

Navíc výsledek, který by Atlético poslal z kola ven, zaznamenalo Atlético loni v listopadu s Real 0:3 a pak dlouho ne. Až v roce 2012, kdy znovu se svým městským rivalem prohrálo 1:4.

Pravděpodobné sestavy

Atlético: Oblak - Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas - Juanfran, Saúl, Koke, Gaitán - Griezmann, Carrasco

Leverkusen: Leno - Hilbert, Jedvaj, Dragović, Wendell - Baumgartlinger, Arangüiz - Bellarabi, Volland, Barndt - Chicharito

Tip FotbalPortal.cz 2:1

