Liga mistrů - Leicester bez Ranieriho postupuje přes Sevillu. Čtvrtfinále Ligy mistrů si zahraje i Juventus

© skysports.com - Fotbalisté Leicesteru

1 Líbilo se

Včera 23:27 - Fotbalisté Juventusu Turín a Leicesteru postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů. Juventus v dnešní odvetě osmifinále porazil Porto 1:0 a navázal tak na úvodní venkovní výhru 2:0. Anglický mistr Leicester doma zvrátil proti Seville úvodní prohru 1:2 a po vítězství 2:0 poprvé prošel mezi osm nejlepších klubů Evropy. Sevilla doplatila na neproměněnou penaltu.

V letošním osmifinále padá nejvíce branek v dějinách soutěže. Dnešní tři trefy navýšily počet gólů na 58, což je o dva více než v osmifinále sezony 2011/12. A to se ještě ve středu budou hrát zbývající duely mezi Atléticem Madrid a Leverkusenem a Monakem s Manchesterem City.

Porto se chtělo pokusit o to, co se zatím v Lize mistrů nikomu nepovedlo. A to postoupit i přes úvodní domácí prohru 0:2. Jenže proti pevné obraně Juventusu se Portugalci těžko prosazovali. A jejich šance definitivně zhasly po 40 minutách hry.

Po rohovém kopu hlavičkoval Mario Mandžukič, brankář Iker Casillas stihl míč vyrazit, ale jen ke Gonzalovi Higuaínovi, jehož dorážku zastavil rukou obránce Maxi Pereira. Sudí ho za to vyloučil a odpískal ve prospěch domácích penaltu.

Tu s přehledem proměnil Paulo Dybala a pokazil tak Casillasovi jeho 175. zápas v evropských pohárech. Španělský gólman tak vytvořil nový rekord, když překonal Paola Maldiniho.

Hned v úvodu druhé půle mělo Porto obrovskou šanci. Tiquinho se ocitl sám před domácí brankou, ale tu těsně minul. Odmítl tak gól, který mohl vykřesat naději, od té doby se utkání už spíše jen dohrávalo a Juventus si v klidu hlídal jubilejní desátý postup do čtvrtfinále Ligy mistrů.

"Za poslední roky jsme se hodně zlepšili a nabrali sebevědomí. Nyní jsme ve fázi, kdy Juventus může být mezi osmi nejlepšími týmy každý rok," vyzdvihl sílu mužstva brankář Juventusu Gianluigi Buffon. "Jestli bych se chtěl někomu ve čtvrtfinále vyhnout, tak Leicesteru. Hrají s vášní a nasazením, ale také mají kvalitu, což je nebezpečná kombinace," dodal k pátečnímu losu.

Po úvodním duelu mezi Sevillou a Leicesterem byl odvolán kouč anglického celku Claudio Ranieri a týmu se ujal jeho asistent Craigh Shakespeare, pod kterým mužstvo ožilo. A potvrdilo to i v odvetě se Sevillou.

Důležitý moment přišel v 27. minutě, kdy rozehrál přímý kop Rijád Mahriz a centrem na zadní tyč našel kapitána Wese Morgana. Ten využil většího důrazu a otevřel skóre.

Wes Morgan (zdroj: skysports.com)

Klíčový byl ale úvod druhé půle. Srovnat totiž mohl Sergio Escudero, jeho parádní rána ale skončila jen na břevně, od kterého se míč odrazil před brankovou čáru. Naopak z protiútoku udeřil Leicester podruhé zásluhou Marca Albrightona.

V 74. minutě pak Jamie Vardy vyprovokoval k úderu hlavou Samira Nasriho, který tak dostal druhou žlutou kartu a byl vyloučen. Sevilla i v oslabení mohla dát gól, který by znamenal prodloužení, jenže Steven N´Zonzi kopl penaltu špatně a brankář Kasper Schmeichel míč vyrazil. Dánský gólman tak napravil svůj předchozí faul na Vitola.

Leicester už postup uhájil a mohl slavit další velký úspěch. Sevilla naopak poprvé od sezony 2012/13 nebude slavit zisk evropské trofeje, když v předchozích sezonách vždy vyhrála Evropskou ligu.

"Je to neskutečné. Já tomu prostě nemohu uvěřit. Jsme nováček v Lize mistrů, nikdo nevěřil, že bychom se mohli dostat až sem, ale my jsme ve čtvrtfinále. Netuším, jestli se to ještě někdy povede, ale teď tam prostě jsme. Dokázali jsme mnoha lidem, že nás chybně podceňovali, a znovu se nám povedlo něco nemožného," radoval se kapitán Leicesteru Wes Morgan.

Výsledky osmifinále Ligy mistrů:

Juventus FC - FC Porto 1:0 (42. Dybala z penalty)

Leicester City - Sevilla FC 2:0 (27. Morgan, 54. Albrighton)

Redakce / ČTK, FotbalPortal.cz, onlajny.com