Liga mistrů - PSG cítí křivdu a reaguje: Poslalo na UEFA formální protest

Bylo toho strašně moc. Proto jsem to nazval krádeží v přímém přenose. Je to škoda, když připočtu dva góly, který ani Barca nevěděla jak dala, byl to neskutečně smolný zápas pro PSG a asi nejdivnější výsledek, co jsem kdy viděl, vzhledem k průběhu zápasu. PSG si tohle nezasloužilo. Takže bombastické titulky úplně mimo a sebereflexe fanoušků nulová, ale byl to nezapomenutelný zápas a skoro Barce tuhle kaňku ani nepřeju. Ale v dalším zápase to může Barca odčinit a potrestaní by měli být rozhodčí.