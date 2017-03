Liga mistrů - Opakování zápasu Barcelona – PSG? Požaduje ho přes sto tisíc lidí

Ne fandit reálu, PSG nesnáším ale Barcelonu nenávidím kvůli tomu ze o sobe říkají že jsou nejlepší ale ze za zápas udělají hromadu simulaci a pak běhaj okolo rozhodčího jak sasci. Vem si zápas Arsenalu s Barnes kdy neprávem vyloučili Kosse a viděl bys ze by tam dělali ze sebe hráči arsenalu curaky a všichni by běhali kolem rozhodčího a to by byli v pravu. Za to když hraje Barca tak i kvůli picovinam tam hráči protestujou jako pomatení trochu pokory by to chtelo