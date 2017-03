Liga mistrů - Hráči Barcelony nevěřili po Cavaniho gólu v postup, ti z PSG zas vlastním očím, když viděli svá zdemolovaná auta

© FotbalPortal.cz -

3 Líbilo se

Dnes 11:16 - Hráči Barcelony už nevěřili v postup. Dostali gól od Cavaniho na 1:3 a v tu chvíli potřebovali k postupu do čtvrtfinále přes Paris SG další tři branky. A jak uvedl záložník pařížského klubu Marco Verratti, psychika hráčů azulgranas byla po inkasované trefě, která hatila snové plány, hodně dole.

„Po Edinsonově gólu jsme byli mnohem klidnější. Bavil jsem se v ten moment s hráči Barcelony a sami mi potvrdili, že to pro ně znamená konec,“ svěřil se Verratti.

„Barca si postup zasloužila. Bylo obtížné s nimi hrát, byť si třeba jenom přihrát. Hodně v první půli napadali. V té druhé jsme hráli přeci jen o něco lépe. Ale dostali jsme třetí gól a v tu chvíli jsme pochopili, že musíme začít hrát. Nemůžeme tímto způsobem čekat na konečný hvizd.“

„Každopádně si nedovedu vysvětlit, že jsme inkasovali tři góly v pěti minutách. To je fotbal. Je to zápas, který nikdy nezapomenu. Doufám, že to pro všechny bude dobré ponaučení,“ pokračoval italský záložník.

„Prohráli jsme 6:1, ale nebylo to vinou rozhodčího. My jsme ti první, co jsme za ten výsledek zodpovědní,“ sympaticky uvedl Verratti.

Hodně překvapení pak museli být hráči PSG po návratu do hlavního města Francie, kde už na ně čekali kluboví fanoušci a rozhodně to nebylo kvůli tomu, že by se s nimi chtěli přátelsky poplácat po ramenou.

Čekání si krátili různými způsoby, mimo jiné i tím, že si vylévali zlost na autech fotbalistů, které poničili. „Individua, která čekala na hráče na letišti, je následně slovně napadala a pak poničila jejich automobily. Hned několik jich bylo vážně poškozeno,“ napsal klub na svých stránkách.

Do jednoho incidentu s fanoušky se zapletl i bývalý hráč Barcelony Thiago Motta, který měl přejet jednoho z protestujících fanoušků. „Thiaga zastavili. Jeho žena byla v autě, fanoušci bouchali na střechu a do dveří. Chtěl co nejrychleji odjet. Rozjel se vpřed, ale necítil, že by někoho přejel. Pokud něco udělal, je nám to líto, ale nic nebylo dokázáno,“ řekl hráčův agent Alessandro Canovi.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk