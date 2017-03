Liga mistrů - Blog: Suárezovi Oscara. A fotbalu video

Pane Dvořák, účastníte se i diskuzí nebo ne? Zajímal by mě váš rozbor "sporné" první penalty. Když podobný zákrok předvede brankář, tak je to vždy penalta a nikdo o ní nepochybuje. Neymar to udělal stejně na obránce jako to udělá většina útočníků na brankáře.