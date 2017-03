Liga mistrů - Optimistický Xavi: Dáme jim 4:0, v prodloužení 5:0. Ale bude to těžké

© FotbalPortal.cz - Xavi Hernández

Dnes 13:21 - Dnes večer se na stadionu Camp Nou v Barceloně odehraje odveta osmifinále Ligy mistrů mezi Paris SG a domácími azulgranas. Na ty ale čeká obtížný úkol. Musí zvrátit nepříznivý výsledek 0:4, což se v elitní evropské klubové soutěži ještě nikdy nikomu nepodařilo. Nicméně někdejší ikona klubu Xavi je velkým optimistou.

„Nikdo to dopředu nemůže odhadnout. Oba kluby budou chtít jít do vedení. PSG bylo v prvním zápase lepší ve všech ohledech, ale celkově je lepší Barça. Neymar, Messi, Suárez a Busquets ukáží svoji lepší tvář. A to mi dává víru v to, že je obrat možný. Takticky a fyzicky jsou mí exspoluhráči připraveni,“ uvedl Xavi Hernández pro francouzský list Le Parisien.

„Klíčem tohoto zápasu je Messi. V posledních týdnech je v dobré formě. Už to trvá deset let. Kromě období, kdy je zraněný, je vždycky rozdílovým hráčem. Je nejlepší hráč historie,“ pokračoval.

„Když budu hodně snít, představuji si výsledek 4:0 pro Barcelonu po skončení devadesáti minut a 5:0 po prodloužení. Ovšem musíme střílet na bránu. Budu hodně trpět. Pokud budu realista musím říct, že to bude hodně těžké.“

Barcelona po skončení sezóny bude muset hledat náhradu za odcházejícího kouče Luise Enriqueho. Vzal by Xavi případnou funkci? „Ne, ne. Ještě jsem ani neudělal zkoušky. Pořád ještě přemýšlím jako fotbalista a ne trenér. Příští sezóna bude moje poslední v roli hráče. Pak se uvidí.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com