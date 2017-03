Liga mistrů - Zažije Barcelona magickou noc, nebo na presink PSG opět stačit nebude? Benfica chce pokořit Dortmund

© youtube.com, fotbalportal.cz - Barcelona vs. PSG

0 Líbilo se

Dnes 06:42 - Středeční duely osmifinále Ligy mistrů zřejmě slibují velké a napínavé bitvy. V prvním souboji mezi Barcelonou a PSG už může být zdánlivě rozhodnuto, když francouzský celek doma vyhrál 4:0, ale na Camp Nou se může stát cokoliv. To Benfica bude mít v Dortmundu těžkou práci. Veze si výhru 1:0, ale BVB góly střílet umí. O tom už se přesvědčili mnozí.

Barcelona - PSG

Středa 8. března, 20.45, Camp Nou

Výsledek prvního zápasu: 0:4

Opravdu více než nadějný výsledek si do odvety přiváží ze své domoviny Paris Saint-Germain. Doma zničil Barcelonu 4:0, a navíc předvedl úžasný výkon. Blaugranas se prostě „nechytali“. Ale rozhodnuto ještě není. Zbývá minimálně 90 minut. PSG cestuje na půdu Barcelony již popáté, ale ještě nikdy tam nedokázal vyhrát. Podaří se mu to?

Barcelona na debakl z Parku Princů zapomínala ve španělské lize, kde si od té doby připsala 4 výhry v řadě. Porazila Leganés, Atlético, Gijón a Celtu Vigo, a díky ztrátám Realu se dostala na vedoucí pozici, i když Bílý balet má stále jeden duel k dobru. Zejména v posledních dvou utkáních nadělovala. Gijón schytal „šestku“ a Celta „bůra“. Takovou gólovou smrť budou Enriqueho svěřenci potřebovat i ve středu večer. Ten svým hráčům věří.

„Jsem přesvědčen o tom, že se dostaneme do hry. Když nám soupeř mohl vstřelit 4 góly, tak my jsme schopni mu dát klidně 6 branek. Výsledek v prvním zápase byl zcela jasný, ale je to play-off a jsme teprve v poločase. V průběhu 95 minut se může stát mnoho věcí. Doufejme, že to bude pro nás vše pozitivní,“ uvedl Enrique před zápasem.

Paris Saint-Germain si je jistě velmi dobře vědom své skvělé šance na proklouznutí mezi nejlepší osmičku letošního ročníku Ligy mistrů. Loni došli do čtvrtfinále, ve kterém vypadli s Manchesterem City, což později stálo místo Laurenta Blanca. Právě proto bohatí šejkové angažovali Unaie Emeryho, který v Seville prokazoval, že je skutečně „pohárovým“ trenérem. Jeho tým v prvním duelu předčil Barcelonu prakticky úplně ve všem. Úžasný presink a pracovitost celého mužstva byla v jasném kontrastu s barcelonskou otráveností, pasivitou a nekompaktností. Teď to „jen“ zopakovat i v odvetě. PSG od té doby také odehrálo 4 soutěžní zápasy. Připsalo si v nich 3 výhry a 1 remízu a pouze jeden inkasovaný gól. Unai Emery může mít lehké starosti. Ještě není zcela jistý start Di Maríi a Thiaga Motty.

(zdroj: whoscored.com)

Absence:

Barcelona: Mathieu, Vidal (oba zranění)

PSG: Di María, Motta (oba nejistý start)

Karetní ohrožení: Busquets - Marquinhos, Rabiot

Pravděpodobné sestavy:

Barcelona: Ter Stegen - Piqué, Mascherano, Umtiti - Sergi Roberto, Rakitić, Busquets, Iniesta - Messi, Suárez, Neymar

PSG: Trapp - Kurzawa, Thiago Silva, Marquinhos, Meunier - Matuidi, Rabiot, Verratti - Di María, Cavani, Lucas

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

Dortmund - Benfica

Středa 8. března, 20.45, Signal Iduna Park

Výsledek prvního zápasu: 0:1

I druhé středeční odvetné osmifinále slibuje velké drama. Benfica si totiž z Portugalska přiváží domácí výhru 1:0, což je sice nadějný výsledek, ale velmi lehce smazatelný...

Benfica od prvního zápasu vyhrála všechny své 4 soutěžní duely. Do Německa tak odjíždí dobře naladěná. Bude bojovat o své třetí čtvrtfinále Champions League v posledních 6 letech. Zajímavostí například je, že útočník Mitroglou v dresu Benfiky za hranicemi Portugalska ještě nikdy neskóroval. V prvním vzájemném utkání se trefil, dokáže své prokletí zlomit? Kouč Nuno nemůže počítat se zraněným Fejsou. Otazník visí nad startem Filipeho Augusta.

(zdroj: whoscored.com)

Borussia Dortmund od utkání s Benfikou vyhrála v Bundeslize všechny tři zápasy. A navíc se vždy dokázala dostatečně gólově prosadit. Wolfsburg i Freiburg inkasoval od BVB třikrát a ani jeden tým Burkiho nepokořil. Leverkusen pak o víkendu schytal debakl 6:2. V posledních dvou střetnutích nastřílel Aubameyang čtyři góly a už si brousí zuby na Benfiku. I když v Portugalsku selhal, když neproměnil pokutový kop. To bude chtít v odvetě odčinit.

Absence:

Dortmund: Marco Reus, Sebastian Rode, Sven Bender, Mario Götze (všichni zranění), Guerreiro (nejistý start)

Benfica: Fejsa (zranění), Filipe Augusto (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Dortmund: Burki - Bartra, Sokratis, Piszczek - Durm, Weigl, Castro, Guerreiro - Dembele, Aubameyang, Reus

Benfica: Ederson - Semedo, Luisao, Nilsson-Lindelof, Eliseu - Salvio, Pizzi, Samaris, Carrillo - Silva, Mitroglou

Tip FotbalPortal.cz: 3:1

Kam dál?

Michal Čermák / uefa.com, skysports.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz, youtube.com