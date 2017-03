Liga mistrů - V pekle stadionu San Paolo bude Real hájit náskok, Arsenal se pokusí o zázrak

© as.com - Real porazil v prvním zápase Neapol 3:1

Dnes 08:27 - Dnes večer jsou na programu první odvetné zápasy osmifinále Ligy mistrů. Obhájce trofeje z Madridu hraje v Neapoli, kde mu místní fans připraví hodně vařící lázeň. Arsenal doma hostí Bayern, ovšem souboj je po prvním jednoznačném výsledku ve prospěch německého klubu už spíše formalitou.

SSC Neapol - Real Madrid

Úterý 7. března, výkop 20.45, San Paolo, Neapol, první zápas 1:3, přímý přenos ČT Sport

Pořádné peklo a virvál čeká na hráče Realu Madrid v kotli neapolského stadionu San Paolo. Vměstná se sem 70.000 diváků, ovšem podle tvrzení místních se do ochozů i přes přísnou kontrolu UEFA nasouká další tisíce navíc. Jak perné to pro Real bude naznačil již příjezd do města pod Vesuvem, kde na ně při vstupu do hotelu čekalo kolem 400 bojově naladěných tifossi, aby jim naznačili, že na horké italské půdě je nečeká nic jednoduchého.

Jenže složitý úkol budou mít i domácí fotbalisté. Ti sice v generálce na odvetný souboj s Bílým baletem vyhráli pod dvou porážkách nad AS Roma 2:1, jenže Real je mašina na góly.

O víkendu výhrou 4:1 v Eibaru napravil image po mizerném týdnu, ale hlavně po 46. v řadě dokázal skórovat. Naposledy se mu to nepodařilo v Manchesteru 26. dubna 2016. Navíc se do sestavy zcela jistě vrátí po víkendovém odpočinku i Cristiano Ronaldo s Garethem Balem a společně s Karimem Benzemou vytvoří obávanou lajnu.

V nominaci k utkání tak budou Zidanemu scházet pouze zranění Varane s Coentraem. Také neapolský kouč Sarri bude postrádat pouze Tonelliho, otazník visí nad Allanem, naopak hlavní ofenzivní síla italského celku Mertens je po problémech s kotníkem, jež si přivodil v zápase s AS Roma, v pořádku.

Pravděpodobné sestavy

Neapol: Reaina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulan - Rog, Diawara, Hamšík - Callejón, Mertens, Insigne

Real Madrid: Navas - Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo - Casemiro, Modrić, Kroos - Bale, Benzema, Ronaldo

Tip FotbalPortal.cz 2:1

Arsenal - Bayern Mnichov

Úterý 7. března, výkop 20.45, Emirates Stadium, Londýn, první zápas 1:5, přímý přenos O2 TV Fotbal

Svěřenci trenéra Wengera musí doufat v zázrak, protože udělat něco se čtyřbrankovým deficitem po prvním utkání v Allianz Aréně (1:5), je úkol velice obtížný.

Zvlášť v době, kdy Arsenal rozhodně neprochází nejlepším obdobím sezóny. V Premier League prohrál tři z posledních čtyřech zápasů a poslední porážka v Liverpoolu 1:3 rozpoutala polemiku mezi trenérem Wengerem a největší hvězdou týmu, Alexisem Sánchezem.

Chilský fotbalista zůstal na lavičce a britský tisk okamžitě přišel s informacemi o špatném vztahu nejen s ním, ale i se svými spoluhráči, jež měl původ v potyčce na tréninku. Na oko se trenér s hráčem usmířili a Alexis se zapojil do tréninku.

Jestli ale bude hráč v základní sestavě neprozradil ani tentokrát. „V Liverpoolu jsem se rozhodl hrát přímočařeji a to byl jediný důvod, proč jsem toto rozhodnutí učinil. Jestli bude Alexis tentokrát v základu? To budete muset přijít na zápas a zjistit to,“ řekl Wenger.

Bayern je naproti tomu v úplně odlišném rozpoložení. O víkendu dokázal vyhrát na půdě 1.FC Köln 3:0 a bezpečně vede tabulku Bundesligy s náskokem sedmi bodů na druhé Lipsko.

Jen velký zázrak by zřejmě připravil bavorský klub o šestý postup do čtvrtfinále v řadě. Bayern neprohrál už několik měsíců - naposledy v listopadu na půdě Dortmundu padl 0:1.

Ještě jedna indície hraje proti Gunners: Bayern se totiž řadí mezi nejlépe bránící mužstva v celé Evropě. Inkasoval pouhých 13 gólů. Lepší než Neuer je v brance už jen Casillas z Porta s 11 góly. Pouze Rostov mu na podzim dokázal vstřelit více jak dva góly. V posledních třech zápasech dal Bayern 14 branek a neinkasoval ani jednou. Ancelottimu bude chybět potrestaný Lahm a zraněný Boateng.

Pravděpodobné sestavy

Arsenal: Ospina - Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal - Coquelin, Xhaka - Oxlade-Chamberlein, Iwobi, Walcott - Alexis

Bayern: Neuer - Rafinha, Hummels, Martínez, Alaba - Alonso, Vidal, Thiago - Müller - Robben, Lewandowski

Tip FotbalPortal.cz 1:1

Jan Preisler / FotbalPortal.cz