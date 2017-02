Liga mistrů - Rozhodčí neměl na výběr, řekl k oslabení svého týmu kouč Porta

© HolaBuzz | Home - Rozhodčí neměl na výběr, řekl k oslabení svého týmu kouč Porta

Dnes 10:32 - Fotbalistům Juventusu ke středeční výhře 2:0 v úvodním osmifinále Ligy mistrů na hřišti Porta výrazně pomohlo vyloučení domácího hráče Alexe Tellese v 27. minutě. Podle trenéra portugalského celku Nuna Espirita Santa nebylo o správnosti červené karty pochyb.

"V Lize mistrů nemůže rozhodčí udělat jiné rozhodnutí, než učinil," komentoval Santo situaci, kdy Telles dostal dvě žluté karty během 74 vteřin. Druhou za ostrý skluz ze strany. "Bylo to pro nás pak těžké, ale zas nám to pomůže růst, protože těžké situace tým posilují," dodal po první domácí prohře od loňského dubna.

Červená karta byla výrazným okamžikem zápasu i pro gólmana Porta Ikera Casillase, který je rekordmanem soutěže v počtu startů a v play off se objevil už šestnáctý rok po sobě.

"I Gigi Buffon (brankář Juventusu) mi po zápase říkal, že ta červená karta jim to hodně usnadnila. My se snažili a odehráli v obraně dobrý zápas, jenže ty dvě minuty všechno změnily," mrzela Casillase spoluhráčova nedisciplinovanost.

Juventus ve druhé půli přesilovou hru využil a slepenými góly střídajících hráčů Marka Pjaci a Daniho Alvése si zajistil dobrou výchozí pozici do odvety. "To, že se prosadili zrovna dva střídající hráči, je jen náhoda. Jsme v komplikované situaci a teď bude těžké bojovat o postup, ale ještě není konec. Nesmíme se vzdávat. Všechno je možné," upozornil Santo.

"Třeba nám to Juventus usnadní v odvetě a také si nechá někoho vyloučit. Každopádně musíme jít zápas odmakat a nepřestávat věřit. Když předvedeme v Turíně to nejlepší, může se to povést," doplnil Casillas.

Redakce / ČTK