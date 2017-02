Liga mistrů - Dokonale nám vyšla taktika, řekl Simeone po výhře v Leverkusenu

© skysports.com - Diego Simeone

Dnes 10:31 - Trenér Atlética Madrid Diego Simeone si po úterní výhře 4:2 v Leverkusenu v úvodním osmifinále Ligy mistrů pochvaloval, že hostující fotbalisté téměř do puntíku splnili stanovenou taktiku.

"Můžu se vrátit do Madridu s velkým úsměvem. Řekli jsme si před zápasem, že pokud budeme útočit po levé straně, způsobíme pravonohým obráncům problémy. A přesně to jsme udělali," řekl novinářům Simeone.

Atléticu se hodně povedl úvodní poločas, v němž se prosadili krásnou střelou Saúl a Antoine Griezmann. Po změně stran na brzké snížení Karima Bellarabiho odpověděl proměněnou penaltou Kévin Gameiro. Leverkusen se po vlastní zásahu Stefana Saviče opět přiblížil na gól, ale střídající Fernando Torres v závěru uzavřel skóre.

"Hlavně první půle byla z naší strany takticky dokonalá. Inteligentně jsme hráli tak, abychom jim způsobili problémy," podotkl Simeone. "Po změně stran se Leverkusen víc dostal do zápasu, ale celkově to pro nás byl povedený večer. Venku je důležité mít sebevědomí a to nám rozhodně nechybělo," doplnil argentinský kouč.

Finalista minulého ročníku se podle něj ale musí zlepšit v defenzivě. "Atlético dalo v Lize mistrů čtyři góly poprvé po 21 letech. Ale musíme se pokusit méně inkasovat, což je pro tuto fázi turnaje klíčové," upozornil Simeone, jehož svěřenci vyřadili Bayer už v předloňském osmifinále. "Soupeř nebude mít v odvetě co ztratit, takže musíme být být opatrní," přidal bývalý záložník.

Na trenéra Leverkusenu Rogera Schmidta udělal španělský soupeř velký dojem. "Pro nás to byl velmi těžký večer. Je snadné pochopit, proč Atlético za poslední tři roky dvakrát došlo do finále. Jenom Real Madrid ho v minulých letech dokázal přehrát, takže by bylo nefér říkat, že jsme prohráli kvůli nedostatku zkušeností," prohlásil Schmidt.

"Sami jsme se dostali do problémů, když jsme zbytečně ztráceli míče a byli všude později. Atléticu jsme umožnili, aby ukázalo své kvality, ale jsem hrdý na naši odpověď ve druhém poločase. Dokonce jsme mohli vyrovnat na 3:3, bohužel jsme svoje šance nevyužili," dodal německý kouč. Odveta v Madridu se hraje 15. března.

Redakce / ČTK