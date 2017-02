Liga mistrů - Gólové manévry v Lize mistrů: City poslali Monako domů s pěti góly, Atlético zostudilo Leverkusen čtyřmi trefami

© thesun.co.uk - Manchester City zdolal Monako

Včera 22:43 - Neuvěřitelné střelecké hody přichystaly dva osmifinálové zápasy všem fanouškům fotbalu. V manchesterské aréně domácí City obrátili výsledek proti sympaticky hrajícímu Monaku a nadělili mu pět gólů, finalista soutěže Atlético Madrid byl nečekaně potentní v BayAreně v Leverkusenu, kde dokázal vyhrát 4:2.

Manchester City 5:3 AS Monaco

Góly: 58. a 71. Agüero, 26. Sterling, 77. Stones, 82. Sané - 32. a 61. Falcao, 40. Mbappé

Manchester City: Caballero - Fernandinho (62. Zabaleta), Otamendi, Stones, Sagna - De Bruyne, Y. Touré, Silva - Sané, Agüero (87. Fernando), Sterling (89. Navas).

AS Monaco FC: Subašić - Sidibé, Glik, Raggi, Mendy - Fabinho, Bakayoko (88. Dirar) - B. Silva (84. Moutinho), Lemar, Mbappé Lottin (79. Germain) - Falcao

Parádní představení se odehrálo na Etihad Stadium. Monako působilo v první půli odhodlaněji, vyslalo víc střel na branku, ale do vedení šli ve 26. minutě domácí, když po spolupráci Silvy se Saném poslal druhý jmenovaný míč do vápna a Sterling dorážel do odkryté brány. Ještě předtím ale spálil svoji šanci Agüero, který ve vynikající pozici minul balón.

Nicméně také Monako hrozilo, dokonce mohlo vést, kdyby Glik nebyl po rohovém kopu tolik překvapený, že k němu prolétl balón a nehlavičkoval mimo tři tyče. Ovšem hosté se vyrovnávací trefy přeci jen dočkali po půlhodině hry. Fabinho totiž zakroutil centr přímo na hlavu Falcaa a ten měl snadnou úlohu - 1:1.

Ve 35. minutě se domácí moc zlobili na španělského sudího Lahoze, jenž neodpískal penaltu na Agüera poté, co ho fauloval při pokusu o kličku Subašić. A ještě větší kalamita zasáhla Citizens pět minut nato. Monako rychle rozehrálo standardní situaci a Mbappé trefil horní část branky Caballera - 1:2.

Po pauze naopak rozhodčí dopřál penaltu hostům, jenže Falcao s ní naložil lajdácky a domácí gólman mu ji chytil. Jak se říká nedáš, dostaneš - Agüero nachytal na švestkách Subašiće - 2:2.

Bláznivý zápas pokračoval a chvíli po vyrovnávacím gólu šlo Monako opět do vedení. Podruhé v zápase se prosadil Falcao, který si naběhl na dlouhý odkop, Stones s ním prohrál souboj a bylo vymalováno - 2:3.

Jenže domácí nesložili zbraně a famózním závěrem otočili skóre na svoji stranu. Postupně se trefili krásně z voleje po rohu opět Agüero, ze stejné standardky rovněž Stones a gólové hody uzavřel v 82. minutě Sané, když akci rozjel Silva přes Agüera.

Vylepšit pozici Monaka před odvetou mohl ještě Falcao, ale ve vyložené pozici mu radost zhatil zásahem nohou brankář Caballero.

Bayer Leverkusen 2:4 Atlético Madrid

Góly: 48. Bellarabi, 68. Savić vlastní - 17. Saúl, 25. Griezmann, 59. Gameiro z penalty, 86. F. Torres

Bayer Leverkusen: Leno - Henrichs, Dragović, Toprak, Wendell - Aránguiz, Kampl - Bellarabi (66. Pohjanpalo), Havertz (56. Volland), Brandt (87. Bailey) - J. Hernández.

Atlético Madrid: Moyà - Vrsaljko, Savić, J. Giménez, Luís - Koke, Gabi, Saúl, Ferreira-Carrasco (78. F. Torres) - Gameiro (71. Partey), Griezmann (78. Á. Correa)

Finalista loňského ročníku Ligy mistrů Atlético Madrid nakročil rázně směrem ke čtvrtfinálovému kolu. V BayAreně v Leverkusenu dokázal domácímu celku nastřílet čtyři góly. Do vedení se dostal v 17. minutě poté co Saúl pronikl po pravé straně do vápna, tam si přehodil míč na levou a obstřelil brankáře Lena.

Netrvalo dlouho a náskok španělského klubu byl již dvougólový. Leverkusen ztratil po rozehrávce standardky míč v útočném pásmu, Colchoneros podnikli bleskurychlý brejk prostřednictvím Gameira, jenž v šestnáctce předal míč Griezmannovi a ten zavěsil podruhé.

Ještě do poločasu mohlo být hotovo, když se znovu po rychlém přesunu z obranné zóny před branku Bayeru ocitl po pasu Gameira opět v tutové šanci Griezmann, tentokrát ale skvěle zasáhl Lleno.

Leverkusen vstoupil výborně do druhé části a nedlouho po jejím začátku snížil po vybídnutí od Henrichse Bellarrabim na 1:2. Hned vzápětí trefil na druhé straně Gameiro spojnici tyče a břevna.

V 59. minutě zvýšil na 3:1. To ho před vápnem držel domácí Dragović, jenže sudí usoudil, že se přestupek udál v šestnáctce a ukázal na penaltový puntík. Z něj se sám poškozený nemýlil. Deset minut nato vykřesal domácím naději vlastním gólem Savič, který srazil za brankovou čáru centr Chicharita. Mexický fotbalista byl blízko vyrovnání v 80. minutě, ovšem jeho střelu z opuštěné brány vykopl Filipe Luis. Definitivní pojistku dal nakonec pod výsledek pět minut před koncem hlavou k tyči po centru Vršaljka Fernando Torres.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz