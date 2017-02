Liga mistrů - Citizens hostí Monako v čele s obrozeným Falcaem. Oplatí Leverkusen Atléticu dva roky staré vyřazení?

© irishmirror.ie, fotbalportal.cz - City vs. Monako

Včera 21:43 - Ani tento týden nepřijdou fotbaloví nadšenci o milovanou Ligu mistrů. V úterý se na domácí půdě představí Manchester City, který v prvním osmifinálovém duelu přivítá knížecí klub z Monaka. To německý zástupce Bayer Leverkusen se bude snažit vytvořit si dobrou pozici do odvety proti silnému Atléticu Madrid. Čekají nás další napínavé souboje.

Manchester City - Monako

Úterý 21. února, 20.45, Etihad Stadium

Tyto dva celky se ještě nikdy v historii v žádném soutěžním utkání neutkaly, takže půjde o velkou premiéru.

Monako je ve výborné formě. Naposledy prohrálo 18. prosince s Lyonem. Od té doby drží dvanáctizápasovou sérii bez porážky. Ve francouzské Ligue 1 je po šestadvaceti kolech na prvním místě a udržuje si tříbodový náskok před PSG a Nice. I když v páteční předehrávce ztratilo Monako 2 body za remízu s Bastií. Ve francouzské lize střílí knížecí klub hromadu gólů. Vždyť už jich nastřílel 76, o celých 26 více než PSG. Průměrně dává více než 3 góly na zápas. Nejlepším střelcem týmu je se šestnácti brankami Radamel Falcao, kterého v této sezóně potkala skutečná obroda. Kouč Jardim je s ním nadmíru spokojen. Monaku se proti anglickým mužstvům nebývale daří. Šestkrát se s nimi utkalo ve vyřazovací fázi a vždy přes ně dokázalo postoupit. To musí být pro Manchester City významné varování. Co řekl trenér Jardim na předzápasové tiskové konferenci?

„Za poslední tři sezóny jsme vyměnili hodně hráčů, ale jsme zase mezi nejlepšími šestnácti. To je skvělé, protože to ukazuje, že navzdory všem změnám, jsme stále schopni hrát na té nejvyšší úrovni. Snažíme se vždy hrát stejným způsobem. Tyto 2 týmy mají technické hráče a rády hrají fotbal. Ale v ostatních ohledech, zejména v penězích na přestupy, se to nedá srovnávat.“

Manchester City je také v dobrém rozpoložení. Až na to, že jej po remíze 0:0 s druholigovým Huddersfieldem čeká opakovaný zápas v osmifinále FA Cupu. Silní jsou Citizens především na domácí půdě. Od loňského března prohráli na domácím stadionu jediný zápas. V loňské sezóně dokráčeli hráči anglického klubu až do semifinále Ligy mistrů, kde sehráli vyrovnané partie s pozdějším celkovým vítězem - Realem Madrid. Bohatí šejkové mocně touží po triumfu v Champions League. Právě z tohoto důvodu také angažovali Pepa Guardiolu. Španělský lodivod už se na souboj s Monakem těší, ale varuje před jeho silou.

„Celá Evropa se nás chystá sledovat a analyzovat. Zničí nás, když prohrajeme. Budou říkat, jak jsme dobří, když vyhrajeme. Jsem Monakem opravdu ohromen. Jsou fyzicky hodně silní. Jejich krajní obránci hrají jako křídla, jejich křídla jako ofenzivní záložníci a jejich útočníci jsou bojovníci, kteří jsou navíc v šestnáctce opravdovými zabijáky. Nepotřebují příliš mnoho šancí na to, aby skórovali. Je to komplexní tým - nejúspěšnější tým v Evropě, co se týče skórování.“

Absence:

Manchester City: Jesus, Kompany (oba zranění), Clichy (nejistý start)

Monako: Boschilia (zraněný), Jemerson (suspendován), Carrillo (nejistý start)

Karetní ohrožení: Glik - Sterling

Pravděpodobné sestavy:

Manchester City: Caballero - Fernandinho, Otamendi, Stones, Kolarov - Silva, Touré, De Bruyne - Sterling, Agüero, Sané

Monako: Subašić - Sidibé, Glik, Raggi, Mendy - Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Falcao

Tip FotbalPortal.cz: 3:2

Leverkusen - Atlético Madrid

Úterý 21. února, 20.45, BayArena

Tato dvě mužstva už se v osmifinále Ligy mistrů spolu potkala před dvěma roky v sezóně 2014/2015. Leverkusen doma zvítězil 1:0, ale v Madridu prohrál stejným výsledkem. V penaltovém rozstřelu byli tehdy šťastnější Atléti. Vrátí jim Bayer vyřazení?

Leverkusen na tom není v Bundeslize příliš dobře. Je až na osmém místě, a pokud si bude chtít zahrát evropské poháry i v příští sezóně, bude muset hodně zabrat. Na čtvrtý Hoffenheim momentálně ztrácí už 7 bodů. O víkendu ale Bayer vyhrál 1:3 na půdě Augsburgu. Dva góly vstřelil Chicharito, který je s 10 přesnými zásahy nejlepším ligovým střelcem Leverkusenu. V Champions League už německý tým 10x v řadě doma neprohrál. Na nedobytnou tvrz bude vsázet i tentokrát. Trenér Roger Schmidt svému celku věří.

„Jdeme do zápasu s velkou porcí důvěry. Těšíme se na to. Pokud si vzpomínám, tak jsme před dvěma lety měli proti Atléticu smůlu. Musíme dělat správná rozhodnutí v útočné třetině hřiště. Chceme dosáhnout na pozitivní výsledek. V zápasech, jako je tento, je důležité mít hráče, který je schopen podržet míč i zády k brance. V tom v poslední době vyniká Javier Hernández.“

Atlético Madrid má za sebou dvě důležité ligové výhry. Nejprve porazilo Celtu Vigo na svém hřišti a o víkendu jej proti Gijónu zachránil hattrickem střídající Gameiro. V tabulce španělské ligy jsou Rojiblancos na čtvrtém místě a na třetí Sevillu ztrácí 4 body. V posledních třech sezónách si Atlético zahrálo dvakrát finále Ligy mistrů, ale v obou případech jej zdolal městský rival - Real. Diego Simeone by si moc přál uspět. Velký otazník stále visí nad startem gólmana Oblaka. Ten naposledy chytal v polovině prosince. Je ovšem možné, že se mezi tři tyče vrátí právě v tomto důležitém klání. I El Cholo před zápasem zmínil nebezpečnost Chicharita.

„Leverkusen je silným týmem, především po křídlech, díky Bellarabimu a Havertzovi. Vepředu mají Chicharita, který je ve skvělé formě. Nicméně celá jejich sestava je silná. Bude to pro nás obtížné. Hrajeme proti týmu, který se vyznačuje velkou intenzitou a dobrým tempem. Ale my máme taky. Vášeň je ve fotbale moc důležitá, takže jsem zvědavý, jak tento souboj dopadne.“

Absence:

Leverkusen: Çalhanoğlu (suspendován), Tah (zranění), Bender (nejistý start)

Atlético Madrid: Tiago, Godín, Fernández, Juanfran (všichni zranění), Oblak, Gaitán (oba nejistý start)

Karetní ohrožení: Henrichs - Filipe Luís, Gabi

Pravděpodobné sestavy:

Leverkusen: Leno - Henrichs, Toprak, Dragović, Wendell - Aránguiz, Kampl - Bellarabi, Brandt - Havertz, Hernández

Atlético Madrid: Oblak - Vrsaljko, Savić, Giménez, Luís - Carrasco, Gabi, Koke, Ñíguez - Griezmann, Gameiro

Tip FotbalPortal.cz: 1:1

Michal Čermák / uefa.com, skysports.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz, youtube.com