Liga mistrů - Busquets si po kruté prohře pustil pusu na špacír: Taktika PSG byla lepší

© FotbalPortal.cz - Busquets a Enrique

0 Líbilo se

Dnes 09:43 - Porážka 0:4 od Paris SG byla pro Barcelonu velice bolestivá a s velkou pravděpodobností nechává katalánský kolos mimo čtvrtfinálové osudí. Po takovém debaklu se budou zcela jistě hledat viníci, což je pokaždé lepší dělat v klidu, s vystydlou hlavou.

Nicméně záložník Barcelony Sergio Busquets hledal příčinu porážky ještě na trávníku, po skončení zápasu při odchodu do kabin. To do televizních kamer vyslovil svůj názor, jenž nevrhá příliš dobré světlo na trenéra Enriqueho.

„Byli lepší než my v průběhu větší části zápasu. Jejich taktický plán byl mnohem lepší než ten náš,“ uvedl pro televizi TV3.

„Není to téma přístupu, ale hry. Víc napadali a byli na tom lépe po taktické stránce. Svůj plán dokázali uskutečnit na hřišti a dotáhnout ho tam, kam potřebovali. Výsledek je ale možná trochu krutý.“

„Představovali jsme si to všechno jinak. Připravovali jsme se na utkání odlišnou formou. Na Camp Nou se to pokusíme otočit, i když samozřejmě dobře víme, jak to bude těžké. Po dnešku to není nejlepší chvíle na to, aby nám lidé věřili. Určitě to budeme zkoušet.“

Luis Enrique se od novinářů samozřejmě dověděl, co Busquets o jeho taktice říkal a reagoval na to následovně: „Nevím, k čemu se vyjadřoval Busquets. Není pravda, že by nás překvapili a víc to nebudu komentovat, protože nejsem zastáncem těchto typů rozhovorů, které se dělají u postranní čáry na hřišti hned po skončení zápasu, když má hráč tepovku 200.“

Ironicky pak ještě poznamenal: „Přijímám veškerou zodpovědnost za porážku. Jsem ten největší viník při porážkách, ale také tehdy, když se vyhrává ne?“

„PSG nás překonalo ve všech herních aspektech. Soupeř byl lepší od začátku do konce. V napadání, hře bez míče i s ním,“ poznamenal ještě k těžkému debaklu barcelonský trenér.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, sport.es