Evropská liga - Arsenal bude usilovat o třetí výhru, Zlín přivítá Kodaň a Slavia míří do Španělska

© zimbio.com - Arsenal v utkání proti Kolínu nad Rýnem.

Dnes 11:18 - Plzeň dnes nastoupí proti Luganu, Slavia míří do Španělska za Villarrealem. V Olomouci se Zlín utká s favoritem skupiny, Kodaní. Na Arsenal poté v rámci třetího kola Evropské ligy čeká Bělehrad, svěřenci manažer Arséne Wengera se pokusí napravit nepovedené víkendové utkání proti Watfordu.

CZ Bělehrad - Arsenal

Čtvrtek, 19:00

Stadion Rajko Mitić, Bělehrad

Arsenalu se v Evropské lize zatím daří a stoprocentní chce zůstat i po dnešním utkání v Bělehradě. Gunners si navíc částečně chtějí napravit své fanoušky, jelikož ve víkendovém utkání Arsenal překvapivě podlehl Watfordu.

Manažer Arséne Wenger do utkání znovu nasadí několik hráčů, kteří obvykle vysedávají jen na lavičce. Volno dostali Chambers, Coquelin a hrát nebudou ani Koscielny, Mustafi či Welbeck.



Arsenal je zatím stoprocentní, v prvním utkání porazil Kolín. (zdroj: zimbio.com)

Šanci by měl dostat například Mathieu Debuchy, který v loňské sezóně odehrál jen čtvrthodinku. Do branky poté nastoupí Petr Čech, který nahradí pohárovou jedničku Ospinu.

S Bělehradem se Arsenal naposledy střetl v roce 1978, o vzájemných duelech se tedy zmiňovat nebudeme. Na anglický celek ale nečeká nic jednoduchého, Bělehrad totiž už pětkrát v řadě doma neprohrál, ve skupině je na druhé pozici a svou ligu dokonce vede.

Pravděpodobné sestavy:

Bělehrad: Kahriman - Stojkovič, Le Tallec, Babič, Gobeljič - Krstičič, Donald - Srnič, Kanga, Radonjič - Boakye

Arsenal: Čech - Holding, Mertesacker, Debuchy - Nelson, Elneny, Wilshere, Maitland-Niles - Walcott, Iwobi - Giroud

Tip FotbalPortal.cz: 1:2

FC Lugano - Viktoria Plzeň

Čtvrtek, 19:00

Swissporarena, Luzern

Po nedělní výhře nad Spartou čeká fotbalisty Plzně ve čtvrtek třetí utkání ve skupině Evropské ligy proti Luganu. Hrát se bude v Lucernu, protože stadion Cornaredo nesplňuje požadavky UEFA. Viktoria vede domácí soutěž bez ztráty bodu, naopak Lugano je ve švýcarské lize poslední.

Plzeň ve skupině G nejprve prohrála v Bukurešti s FCSB 0:3 a poté doma porazila 3:1 Beer Ševu, s níž se dělí o druhé místo. Naopak Lugano rumunskému i izraelskému týmu podlehlo shodně 1:2 a je poslední v tabulce.

"Soupeř je určitě houževnatý, bojovný a nedá nám nic zadarmo. Nečeká nás nic jednoduchého. Hrajeme venku, oni také nehrají na domácím stadionu. Bude to otevřené," řekl novinářům před odletem záložník Martin Zeman, který hrával za švýcarský Sion.

Zatímco Plzeň čeká premiérové pohárové střetnutí se švýcarským soupeřem, Lugano se už s českým týmem utkalo. V sezoně 1995/96 vypadlo ve druhém kole tehdejšího Poháru UEFA s pražskou Slavií po porážkách 1:2 a 0:1.

Svěřenci Pavla Vrby v neděli zvítězili 1:0 na hřišti Sparty, vyhráli i desáté ligové kolo a sebrali letenskému celku rekordní vítěznou sérii v úvodu soutěže. Lugano se trápí i ve švýcarské lize, kde prohrálo pětkrát za sebou a je na chvostu tabulky. Třetí celek minulé sezony naposled v sobotu doma podlehl mistrovské Basileji 0:4.

"Teď věříme, že můžeme porazit každého. Doufám, že se na té vítězné vlně co nejdéle udržíme. Favorit asi jsme, na druhou stranu pohárová utkání jsou vždycky trošku jiná, specifická. Není to tak, že bychom byli vyložený favorit, ale chceme určitě uspět," uvedl záložník Tomáš Hořava.

Plzeň má podle papírových předpokladů velkou šanci utnout dlouhou sérii bez venkovní výhry v evropských pohárech, která trvá už 11 zápasů. Západočeši naposled mimo Štruncovy sady zvítězili v srpnu 2015 na hřišti srbské Vojvodiny Novi Sad ve 4. předkole Evropské ligy (2:0).

"Chceme vyhrávat každý zápas. To, že to takhle v pohárech vychází, nás samozřejmě mrzí. Ale určitě nás to nesvazuje a chceme potvrdit formu, kterou teď máme. Doufám, že ji potvrdíme a přivezeme body," konstatoval Zeman.

Čtvrteční utkání začne v 19:00 pod vedením srbských rozhodčích v čele se Srdjanem Jovanovičem. Přímý přenos odvysílá Nova Sport 1.

Pravděpodobné sestavy:

Lugano: Da Costa - Mihajlović, Sulmoni, Golemić, Daprelá - Sabbatini, Ledesma, Mariani - Črnigoj, Gerndt, Bottani

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hájek, Havel - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík

Tip FotbalPortal.cz: 1:2

Villarreal FC - Slavia Praha

Čtvrtek, 21:05

Estadio El Madrigal, Villareal

Fotbalisté pražské Slavie odehrají ve čtvrtek večer třetí z šesti utkání základní fáze Evropské ligy. Český šampion se představí na půdě největšího favorita skupiny Villarrealu v přímém souboji o první místo v tabulce. K vedoucí příčce potřebují červenobílí ve Španělsku překvapit a po 19 zápasech zvítězit v pohárech venku.

Slavia vstoupila do skupiny dobře a po domácí výhře 1:0 nad Maccabi Tel Aviv a remíze v Astaně 1:1 má na druhém místě tabulky čtyři body. O skóre vede Villarreal, který nejprve doma porazil Astanu 3:1 a pak remizoval v Izraeli 0:0. Třetí tým skupiny Maccabi má stejně jako poslední Astana bod. Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky.

"Samozřejmě je to lepší, když máme čtyři body. Ale pořád platí, co jsem říkal po losu, že Villarreal je favorit skupiny, který má hodně blízko k tomu skupinu vyhrát. Má na to bezesporu velkou kvalitu. My se budeme snažit jim to zítra znepříjemnit. Kdyby se nám povedl třeba bodík, byli bychom rádi," řekl novinářům slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Villarreal v sezoně 2005/06 došel do semifinále Ligy mistrů. I když v poslední době už není tak silný, v předminulé sezoně Evropské ligy se o jeho schopnostech přesvědčily i dva české kluby - nejprve v jeho konkurenci po výsledcích 0:1 venku a 3:3 nepostoupila ze skupiny Plzeň a ve čtvrtfinále s ním vypadla Sparta po prohrách 1:2 venku a 2:4 doma.

Hned čtyři góly dal tehdy Letenským útočník Cédric Bakambu, který je v týmu stále a představuje největší hrozbu. V posledních dvou ligových zápasech sám rozhodl pěti brankami o výhrách 2:1 v Gironě a 3:0 nad Eibarem. Celkově dal posledních šest gólů "Žluté ponorky", která je osmá v tabulce španělské ligy. Trefil se i před pár dny za reprezentaci Konga proti Libyi.

"Bilance je to neskutečná. Viděli jsme ho na videu, je silný, rychlý, s náběhy za obranu. Je to i o tom, jaké balony dostává. Musíme se snažit, aby je nedostával," řekl stoper Jakub Jugas.

"Bakambu teď zužitkovává útočné snažení Villarrealu, ale není to jen o něm. Celý tým hraje výborně, je to technicky vybavené kombinační mužstvo. Máme k nim respekt, ale ne strach. Sám jsem zvědavý na tu konfrontaci, beru to asi jako zatím nejtěžšího soupeře v sezoně," uvedl Šilhavý.



Cédric Bakambu je momentálně ve skvělé formě. (zdroj: zimbio.com)

Slavia se na zápas naladila sobotním ligovým vítězstvím 2:0 v Karviné a na osmý pokus se dočkala první venkovní výhry v sezoně.

V pohárech červenobílí čekají na triumf na soupeřově hřišti už více než deset let od památného předkola Ligy mistrů s Ajaxem Amsterodam. "Je na čase taky něco uhrát venku v pohárech. Něco by tam mohlo spadnout. Ale každý bod by měl cenu," uvedl Jugas.

Slavia do Španělska odcestovala bez zraněných Dušana Šventa, Murise Mešanoviče a Michaela Ngadeua. Zápas ve Villarrealu začne ve čtvrtek ve 21:05.

Pravděpodobné sestavy:

Villarreal: Barbosa - Mario Gaspar, Bonera, Víctor Ruiz, Costa - Castillejo, Trigueros, Hernández, Fornals - Bakambu, Bacca

Slavia: Kovář - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Souček - Sýkora, Hušbauer, Stoch, Danny - Necid

Tip FotbalPortal.cz: 3:1

Fastav Zlín - FC Kodaň

Čtvrtek, 21:05

Andrův stadión, Olomouc



Fotbalisty Zlína čeká ve čtvrtek zřejmě vrchol jejich účinkování v Evropské lize, v Olomouci přivítají hlavního favorita skupiny FC Kodaň. Proti dánskému celku, v jehož obraně hraje český reprezentant Michael Lüftner, jsou sice outsiderem, ale zároveň mají dobrou možnost soupeře překvapit. Kodani se totiž příliš nedaří, navíc přicestovala značně oslabená.

Půjde o souboj dvou celků, které v úvodních dvou kolech neskórovaly. Zatímco Zlín v prvním domácím duelu hrál se Šeriffem Tiraspol bez branek a následně prohrál 0:3 na půdě Lokomotivu Moskva, Kodaň uhrála se stejnými soupeři dvě remízy 0:0.

Dánskému šampionovi se celkově nedaří. V domácí lize je po 12 kolech až na šestém místě se ztrátou osmi bodů na čelo. Navíc v osmi z posledních 17 soutěžních zápasů, tedy téměř polovině, nedala Kodaň gól.

Do Olomouce zamířila výrazně oslabená. Zdravotní potíže má několik důležitých hráčů - Tom Högli, Erik Johansson či Federico Santander. Trenér Staale Solbakken se navíc rozhodl nechat doma hráče základní sestavy Carlose Zecu, Benjamina Verbiče a Nicolaie Boilesena a šetřit je na víkendový ligový zápas, ve kterém Kodaň nutně potřebuje vyhrát.

"Musejí si odpočinout. Verbič byl teď i se slovinskou reprezentací a ztratil svou výbušnost," uvedl Solbakken pro dánská média. "Nic nepodceňujeme, nesoustředíme se jen na ligu, ale děláme to pro to, abychom byli silní v obou soutěžích," dodal.

Naplno bodovat by ale Kodaň potřebovala i se Zlínem. Domácí mohou jen překvapit a pokusit se o výhru, která by je udržela v reálném boji o postup. Porážka by zřejmě znamenala konec nadějí, vzhledem k tomu, že dvě ze zbylých tří utkání bude Zlín hrát venku. "Pokud vyhrajeme, budeme na tom ve skupině dobře," řekl Solbakken.

Zlín se musí vyvarovat chyb, které udělal v Moskvě, kde Lokomotiv vedl už po 17 minutách 3:0. "Dali jsme se na studium vysoké školy, jsme žáci a máme právo na chyby. Jen těmi se člověk posouvá dál. Do dalších zápasů potřebujeme větší zodpovědnost. V české lize třeba zaváhání ještě doženete, tady ne," prohlásil trenér Bohumil Páník po prohře v Moskvě.

Duel na olomouckém Andrově stadionu začíná ve čtvrtek ve 21:05, přímý přenos vysílá Nova Sport1.

Pravděpodobné sestavy:

Zlín: Dostál - Matejov, Bačo, Gajić, Holzer - Ekpai, Hronek, Jiráček, Vukadinović - Diop, Mehanović

Kodaň: Olsen - Ankersen, Lüftner, Vavro, Bengtsson - Kusk, Greguš, Kvist, Falk - Pavlovič, Soteriou

Tip FotbalPortal.cz: 1:3

Kompletní program 3. kola skupin Evropské ligy:

17:00

FC Astana - Maccabi Tel-Aviv

19:00

Vardar Skopje - Real Sociedad

Zenit Petrohrad - Rosenborg BK

SV Zulte Waregem - SBV Vitesse

OGC Nice - Lazio Řím

Zarja Luhansk - Hertha BSC

Östersunds FK - Athletic Bilbao

Olympique Marseille - Vitória SC

Konyaspor - Red Bull Salzburg

FK Crvena Zvezda - Arsenal FC

BATE Borisov - 1. FC Köln

Hapoel Beer-Sheva - FCSB

FC Lugano - Viktoria Plzeň

21:05

Fastav Zlín - FC Kodaň

Sheriff Tiraspol - Lokomotiv Moskva

Atalanta Bergamo - Apollon Limassol

Everton FC - Olympique Lyon

Austria Vídeň - NK Rijeka

AC Milán - AEK Atény

TSG Hoffenheim - Istanbul Basaksehir

SC Braga - Ludogorec Razgrad

Dynamo Kyjev - BSC Young Boys

Skënderbeu - FK Partizan

Villarreal CF - Slavia Praha

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz, ČTK