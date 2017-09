Evropská liga - Věděli jsme, že na ně máme, řekl Petržela po výhře nad Beer Ševou

© fcviktoria.cz - Fotbalisté Viktorie Plzeň

Dnes 15:27 - Záložník Milan Petržela druhým soutěžním gólem v sezoně pomohl Plzni k výhře 3:1 nad Beer Ševou. Domácí triumf ve druhém utkání skupiny Evropské ligy ho potěšil, protože cítil, že fotbalisté Viktorie na izraelského soupeře mají a mohou s ním odehrát minimálně vyrovnaný duel.

"Hráli jsme doma, kde chceme vyhrávat s jakýmkoliv soupeřem. Na Beer Ševu jsme se dneska vyhecovali, věděli jsme, že na ně máme a můžeme s nimi hrát minimálně vyrovnanou partii," řekl Petržela novinářům.

Ve 29. minutě otevřel skóre po chytré přihrávce Jana Kopice. "Jsem rád, že mi nahrál a nezakončoval to sám. Já byl sám před gólmanem, byla to taková stoprocentní šance. Úplně jsem nemířil, chtěl jsem to klasicky prostřelit," popsal bývalý reprezentant.

Beer Ševa si však po inkasovaném gólu vytvořila slibné šance. Plzeň několikrát podržel brankář Aleš Hruška, ale v 69. minutě vyrovnal Anthony Nwakaeme. "Možná tam bylo trošku uspokojení. Nehrnuli jsme se tak moc dopředu jako v prvním poločase, nevytvořili jsme si šance a tlak. Myslím, že jsme to chtěli hrát dozadu a tak trochu profesorsky," přiznal Petržela.

"Jak nám vyrovnali, tak to bylo trošku takové nervózní. Odpověděli jsme super, dali jsme brzo gól na 2:1, pak přidali na 3:1 a bylo to v pohodě," doplnil k brankám Kopice a Marka Bakoše v závěrečné čtvrthodině.

V posledních zápasech si Petržela vybojoval místo v základní sestavě a trenérovi Pavlu Vrbovi se odvděčuje brankami a asistencemi. "Když dávám góly nebo je připravuji, tak je to super. Ta hra až zas tak oslnivá nebyla. Ale jsem tam od toho, abych dával góly nebo je chystal klukům. Když tohle budu plnit, bude to dobré," konstatoval Petržela.

Plzeň částečně odčinila minulou porážku 0:3 s bukurešťským FCSB a v tabulce skupiny G se bodově dotáhla na Beer Ševu. Bývalá Steaua vede s šesti body, naopak Lugano je na nule.

"Zápasů je ještě hodně. Jsem samozřejmě rádi, že jsme to zvládli. Jak říkal už trenér, kdyby se nám to nepodařilo, byl by to trošku problém. Moc se nedíváme až tak na soupeře, spíš se soustředíme na sebe, tabulku sledujeme až potom," uvedl čtyřiatřicetiletý krajní záložník.

Redakce / ČTK