Evropská liga - Pekharta mrzela zahozená šance, podle něj rozhodla finální fáze

© skysports.com - Tomáš Pekhart

0 Líbilo se

Dnes 09:23 - Útočníkovi Tomáši Pekhartovi v dresu Beer Ševy nevyšel návrat do České republiky a ve druhém utkání skupinové fáze Evropské ligy musel v Plzni skousnout porážku 1:3. Osmadvacetiletý fotbalista litoval vlastní neproměněné šance z úvodu, podle jeho názoru byla Viktoria lepší především ve finální fázi.

Hostující náhradník Anthony Nwakaeme sice v 69. minutě odpověděl na vedoucí gól Milana Petržely z prvního poločasu, ale Hapoel remízu neudržel a v závěrečné čtvrthodině inkasoval další dvě branky od Jana Kopice a střídajícího Marka Bakoše.

"Připravovali jsme se přesně na to, z čeho jsme dostali gól. Pak jsme dali kontaktní a bylo to o něčem jiném. Potom jsme bohužel z protiútoku dostali gól, takže se to těžko polyká," řekl Pekhart po čtvrtečním zápase novinářům.

"Hráli jsme jiným systémem než normálně, na dva útočníky. Začátek nám vyšel, kdybych dal tu svoji šanci, tak by se zápas asi vyvíjel jinak. Pak jsme dostali hloupý první gól a Plzeň byla na koni," uvedl bývalý hráč Sparty, Slavie, Jablonce, Norimberku nebo AEK Atény.

Svou největší příležitost zahodil v sedmé minutě, když se dostal za domácí obranu a z úhlu postupoval na Aleše Hrušku, ale míč poslal vysoko nad branku. "Chtěl jsem střílet nahoru na první tyč a přestřelil jsem. Viděl jsme, že mám dva obránce vedle sebe, takže moc času nebylo," popsal situaci Pekhart.

Plzeňští podle něj potvrdili výtečnou ligovou formu a byli přesnější než Hapoel. "Jsou rozehraní a hráli doma, což bylo vidět. Rozdíl mezi oběma týmy byla finální přihrávka, která nám chyběla. Od nás už to ale nebylo ideální ani v posledních zápasech," prohlásil rodák ze Sušice.

Beer Ševa před rokem ve skupině Evropské ligy dvakrát prohrála s pražskou Spartou a teď si neporadila ani s dalším českým mužstvem. "Kluci mi říkali, že už loni, když hráli se Spartou, tak to pro ně byl nejtěžší soupeř. Náročnější než Inter Milán a Southampton. Podle mě jsme my Češi silní takticky, ale nemáme hráče jako je Messi, který přejde přes čtyři hráče a sám zakončí. Ta taktika ale dělá třeba nám (Beer Ševě) problémy," upozornil Pekhart.

Úřadující izraelský mistr má ve skupině G po dvou kolech stejně jako Plzeň tři body, se dvěma výhrami vede bukurešťský FCSB a poslední Lugano je zatím na nule. "Zápasů je ještě hodně, uvidíme. Hlavně pro nás bude důležité bodovat doma. Kdyby byl v Plzni alespoň jeden bod, tak by to bylo lepší," konstatoval Pekhart.

Utkání ve vlasti pro něj bylo výjimečné. "Poprvé na klubové úrovni jsem se vrátil do Čech, takže to nebyl obyčejný zápas. Na druhou stranu jsme to nechtěl zas tolik prožívat. Spiš to bylo zajímavé pro moje okolí a rodinu," přiznal Pekhart.

Kam dál?

Redakce / ČTK