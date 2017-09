Evropská liga - Plzeň musí proti Hapoelu uspět, Zlín hraje v Moskvě a Slavia v Astaně

© zimbio.com - Plzeň první utkání nezvládla.

Dnes 12:05 - Dva české kluby v rámci 2. kola skupin Evropské ligy míří na Východ, Zlín hraje v Moskvě, Slavia se o další body utká s Astanou. O první body bude hrát Plzeň, ta doma nutně musí zvítězit nad Hapoelem Beer-Shevou. Zajímat nás bude i souboj Arsenalu, který odjíždí do Borisova bez několika důležitých hráčů.

FC Astana - Slavia Praha

Čtvrtek, 17:00

Astana Arena, Astana

Fotbalisty pražské Slavie čeká ve čtvrtek druhý zápas základní skupiny Evropské ligy. Český mistr se po úvodním domácím vítězství 1:0 nad Maccabi Tel Aviv představí na půdě kazašského šampiona Astany a na tamní umělé trávě chce bodovým ziskem udělat další krok k postupu. Vzhledem k daleké cestě a čtyřhodinovému časovému posunu odletěli červenobílí k utkání dva dny před výkopem.

Zatímco Slavia na úvod zvítězila, Astana prohrála 1:3 na půdě favorita Villarrealu. Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky ze skupiny. "Nevím, jak to vnímají oni, ale my to vnímáme tak, že se budeme prát o druhé místo ve skupině. Takže tenhle souboj pro ně bude stejně tak jako pro nás velmi důležitý. Budeme se snažit neodjet s prázdnou a bodovat," řekl novinářům slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Jeho svěřenci se musejí vyrovnat s nezvyklými okolnostmi zápasu. Čekal je více než pětihodinový let, čtyřhodinový časový posun směrem dopředu a navíc se bude hrát na umělé trávě pod zataženou střechou Astana arény.

"Chtěli bychom to udělat tak, jako kdybychom byli tady v našem čase. Zítra třeba budeme snídat ve 12 hodin, takže ty čtyři hodiny zohledníme k našemu biorytmu," podotkl Šilhavý.

Astana díky nezvyklým podmínkám doma v pohárech patnáctkrát za sebou neprohrála a naposledy tam porazila Celtic Glasgow 4:3. "Hrají velice dobře, jsou klidní v kombinaci, nebezpeční ve hře dopředu a hlavně po stranách mají velmi rychlé hráče. V porovnání třeba s Tel Avivem mají kultivovanější projev, jsou možná o malinko lepší," mínil Šilhavý.

"Co se týče umělky, domácí jsou na to zvyklí, ale věřím, že se dokážeme přizpůsobit. Celtic umělku asi skoro neznal, my na ní hráváme celou zimu, nebo když je špatné počasí. Věřím, že to nebude překážkou, abychom nepodali dobrý výkon. Doma jsme na umělce netrénovali, v Astaně je trochu jiná než na Slavii a navíc jeden trénink nehraje takovou roli. Jsem přesvědčen, že nám bude stačit předzápasový trénink," dodal Šilhavý.

Zatímco Astana je doma prakticky neporazitelná, Slavia venku v pohárech od slavného triumfu nad Ajaxem Amsterodam v roce 2007 osmnáct zápasů nevyhrála. Na hřištích soupeřů se jí nedaří ani v této sezoně, v níž tam v šesti utkáních ještě nevyhrála. O víkendu remizovala 1:1 ve Zlíně a v lize ztrácí na vedoucí Plzeň už osm bodů. "Bavíme se o tom s klukama, taky nás to štve, že nevyhráváme venku. Letíme tam, abychom vyhráli, to je jediné, co chceme," řekl obránce Jan Bořil.

Slavia odletěla do Astany bez klíčového záložníka Josefa Hušbauera, který má virózu. Doma zůstali i Muris Mešanovič a Dušan Švento, naopak Simon Deli a Michael Ngadeu už by měli být k dispozici. Zápas začne ve čtvrtek v 17:00 SELČ.

Pravděpodobné sestavy:

Astana: Erič - Šitov, Postnikov, Aničič, Šomko - Tomasov, Majevskij - Twumasi, Mužikov, Bejsebekov - Kabananga

Slavia: Kovář - Bořil, Jugas, Bílek, Sobol - Souček - Sýkora, Altintop, Stoch, Zmrhal - Necid

Tip FotbalPortal.cz: 1:1

Viktoria Plzeň - Hapoel Beer-Sheva

Čtvrtek, 19:00

Doosan Arena, Plzeň

Fotbalisté Plzně ve druhém utkání skupiny Evropské ligy ve čtvrtek přivítají izraelského mistra Hapoel Beer Ševa, kde působí i český útočník Tomáš Pekhart. Cílem Viktorie je odčinit úvodní porážku 0:3 ze stadionu bukurešťského FCSB, domácím by mohla pomoci výborná forma a stoprocentní bilance z tuzemské nejvyšší soutěže.

Zatímco Plzeň vstoupila do skupiny G vysokou porážkou, Beer Ševa doma zdolala 2:1 Lugano. V izraelské lize je však Hapoel až šestý a na půdě soupeřů v pohárech prohrál tři z posledních čtyř utkání.

Západočeši sobotním triumfem 2:0 v Mladé Boleslavi prodloužili stoprocentně úspěšný vstup do ligové sezony a zvítězili i v osmém kole. Povzbuzením pro Viktorii je návrat nejlepšího střelce Michaela Krmenčíka, který si v pohárech odpykal třízápasový disciplinární trest po vyloučení v odvetě třetího předkola Ligy mistrů s FCSB.

"Už se těším i na poháry, protože jsem tři zápasy nehrál za tu blbost, co jsem udělal. Hrajeme doma s dobrým soupeřem a asi by to chtělo už vyhrát. Ukázat našim fanouškům, že i tu Evropu umíme hrát," uvedl Krmenčík.

V minulé sezoně se Beer Ševa v základní fázi Evropské ligy utkala s pražskou Spartou, které podlehla 0:1 doma a 0:2 na Letné. Plzeňští v předchozích čtyřech pohárových duelech s izraelskými soupeři třikrát zvítězili a jednou prohráli.

"Hrajeme teprve poprvé doma, ještě nás pak ve skupině čeká hodně zápasů, takže bych neřekl, že to bude s Beer Ševou zápas o všechno. Klíčový bude, ale nebude úplně nejklíčovější," konstatoval Krmenčík.

Plzeňský trenér Pavel Vrba bude ve čtvrtek postrádat obránce Davida Limberského, který v Mladé Boleslavi utrpěl komplikovanou zlomeninu v obličeji a musel na operaci. Mimo hru zůstávají i záložníci Václav Pilař s Alešem Čermákem, naopak kapitán a stoper Roman Hubník se záložníkem Janem Kovaříkem už po zraněních nastoupili za juniorku.



Trenér Pavel Vrba v prvním utkání spokojený být nemohl. (zdroj: zimbio.com)

Čtvrteční utkání začíná ve Štruncových sadech v 19:00 pod vedením maďarských rozhodčích v čele s Istvánem Vadem. Přímý přenos odvysílá televizní stanice Nova Sport 1.

Pravděpodobné sestavy:

Viktoria: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Havel - Živulič, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík

Hapoel: Haimov - Elo, Taha, Tzedek, Korhut - Melikson, Einbinder, Ogu, Radi - Nwakaeme, Pekhart

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

BATE Borisov - Arsenal

Čtvrtek, 19:00

Borisov Arena, Borisov



Arsenal v prvním utkání uspěl, i když jednoduché to rozhodně neměl. Kolín šel před dvěma týdny dokonce do vedení, střídající Sead Kolašinac ale brzy po přestávce vyrovnal a poté už Arsenal rozjel svůj kolotoč.



Sead Kolašinac v prvním utkání vstřelil branku, dnes bude chybět. (zdroj: zimbio.com)

Navíc se svěřencům manažera Arséne Wengera dařilo i poté. Remíza na Chelsea a poté výhry s Doncasterem a West Bromem. I když na druhou stranu řekněme, že o žádné přesvědčivé výhry nešlo.

Dnes navíc Arsenal odjíždí do Borisova notně oslabený o několik hvězd. Přesněji o třináct hráčů, do Borisova neodjeli Sánchez, Özil, Koscielny, Ramsey, Xhaka, Lacazette, Kolašinac, Monreal a Bellerín. Kvůli zranění poté chybí Wellbeck, Chambers, Coquelin a Iwobi.

Šanci tak dostanou někteří mladíci, v útoku by neměl chybět Olivier Giroud a francouzský manažer slibuje, že utkání jeho celek nepodcení a do zápasu tak nasadí zkušenou sestavu.

Borisov v prvním utkání jen remizoval na půdě Bělehradu, poté si spravil náladu dvěma výhrami v lize. Po třiadvaceti kolech je v běloruské lize na průběžné třetí pozici a stále může reálně uvažovat o titulu. Dnes se ale plně připravuje na Arsenal a pokusí se využít toho, že anglický velkoklub je poměrně výrazně oslaben. Obere favorita o nějaké body?

Tip FotbalPortal.cz: 2:2

Lokomotiv Moskva - Fastav Zlín

Čtvrtek, 21:05

Stadion Lokomotiv, Moskva

Fotbalisté Zlína se ve 2. kole Evropské ligy pokusí na hřišti favorizovaného Lokomotivu Moskva zlepšit svou venkovní bilanci z této sezony. Všechny čtyři ligové duely na hřištích soupeřů prohráli a dali v nich jediný gól. Ale proti Lokomotivu se pokusí překvapit.

Zlínu by měla pomoci zkušenost z úvodního duelu skupiny se Šeriffem Tiraspol, ve kterém si hráči zvykali na vyšší tempo evropského fotbalu. Přesto uhráli bezbrankovou remízu.



Lokomotiv dnes bude favoritem. (zdroj: zimbio.com)

"Už víme, jak se to hraje. Rychlost, perfektní technika, síla v soubojích. Dostali jsme trošku školení. Zpočátku jsme byli i hodně nervózní. Ale teď víme, kam se můžeme posouvat," řekl trenér Bohumil Páník.

Na jeho svěřence čeká ještě větší test než proti Tiraspolu. Lokomotiv patří k nejtradičnějším ruským celkům a momentálně je druhý v ligové tabulce. V úvodním kole uhrál na hřišti spolufavorita na postup ze skupiny Kodaně bezbrankovou remízu.

Lokomotiv má ve svém středu řadu velkých fotbalových jmen v čele s bývalou hvězdou bundesligového Schalke Peruáncem Jeffersonem Farfánem, kapitánem ruské reprezentace Igorem Denisovem či útočníkem Éderem, který vystřelil Portugalsku titul mistrů Evropy jediným gólem ve finále 2016. Další hvězdy Brazilec Ari a kapitán chorvatské reprezentace Vedran Čorluka Zlín neprověří kvůli dlouhodobým zraněním.

Ruský celek se prezentuje hrou na tři stopery, kterou praktikoval proti Zlínu už Šeriff. "Poprvé jsme se setkali se systémem, že hráli na tři obránce. Byl to pro většinu z našich kluků vůbec první zápas v evropské lize. Vše bylo mnohem rychlejší, teď už by nás to nemělo tak překvapit," věří Vukadin Vukadinovič.

Ačkoli je Lokomotiv v ruské lize rozjetý a více bodů získal jen suverénní Petrohrad, v útoku se Moskvanům tolik nedaří. Z posledních šesti utkání sice čtyři vyhráli, ale z toho třikrát jen 1:0. O to důležitější bude, komu se podaří vstřelit gól jako prvnímu.

Duel vítěze českého poháru s vítězem ruského poháru je na programu ve čtvrtek od 21:05. Přímý přenos vysílá ČT Sport.

Pravděpodobné sestavy:

Moskva: Guilherme - Ignaťjev, Mychalik, Kverkvelia, Pejčinovič, Rybus - Fernandes, Tarasov, Denisov - Alexej Mirančuk, Farfán

Zlín: Dostál - Matejov, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Traoré, Jiráček, Vukadinovič - Diop, Železník

Tip FotbalPortal.cz: 3:0

Kompletní program 2. kola skupin Evropské ligy:

17:00

FC Astana - Slavia Praha

19:00

Zenit Petrohrad - Real Sociedad

Rosenborg BK - Vardar Skopje

OGC Nice - SBV Vitesse

Lazio Řím - SV Zulte Waregem

Östersunds FK - Hertha BSC

Athletic Bilbao - Zarja Luhansk

Konyaspor - Vitória SC

Red Bull Salzburg - Marseille

BATE Borisov - Arsenal FC

1. FC Köln - FK Crvena Zvezda

FC Lugano - FCSB

Viktoria Plzeň - Hapoel Beer-Sheva

21:05

Sheriff Tiraspol - FC Kodaň

Lokomotiv Moskva - Fastav Zlín

Everton FC - Apollon Limassol

Olympique Lyon - Atalanta Bergamo

AC Milán - NK Rijeka

AEK Atény - Austria Vídeň

SC Braga - Istanbul Başakşehir

Ludogorets Razgrad - TSG Hoffenheim

Skënderbeu - BSC Young Boys

FK Partizan - Dynamo Kyjev

Maccabi Tel-Aviv - Villarreal CF

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz, ČTK