Evropská liga - Kovář v brance Slavie díky fungující obraně jen mrznul

Dnes 11:32 - Brankář Přemysl Kovář poprvé v sezoně dostal šanci v brance Slavie a hned vychytanou nulou pomohl k výhře 1:0 v utkání Evropské ligy proti Maccabi Tel Aviv. Příliš ze svého umění však nemusel předvést, jelikož obrana Slavie na něj dovolila jedinou přímou střelu na branku.

"Moc jsem si nezachytal, to je pravda. Spíš jsem tam zamrzl," vtipkoval Kovář na chladné zářijové počasí. "Defenziva pracovala fantasticky směrem dozadu, soupeř si prakticky nevypracoval žádnou šanci, takže obrovský dík patří klukům, jak to ubránili," ocenil spoluhráče.

Pro Kováře šlo o velkou šanci, jelikož dosud v sezoně dostával přednost zkušenější Jan Laštůvka. Od víkendového ligového duelu s Olomoucí už ale věděl, že dostane svou příležitost právě proti Maccabi.

"Sedli jsme si na kafe s trenérem brankářů a mezi čtyřma očima jsme si vyjasnili, jak to bude. Samozřejmě i s Laštym. Klobouk dolů, jak k tomu přistoupil, celou dobu mě podporoval, takže velký dík i jemu a uvidíme, jak to bude dál. Teď v neděli půjde do branky Lašty a pak uvidíme," prohlásil Kovář.

"Kádr je široký a trenér chtěl dát šanci i nám, kdo jsme delší dobu nenastupovali. Jsme za to všichni moc rádi. Snažili jsme se podat co nejlepší výkon a to se nám povedlo. Škoda toho, že jsme nepřidali uklidňující druhou branku, takhle jsme se strachovali až do konce zápasu. Ale dobře to dopadlo," oddechl si jednatřicetiletý gólman.

"Chtěli jsme to zvládnout, což by nám přidalo potřebné sebevědomí do nedělního zápasu se Spartou a takovou tu pohodu. Ta se určitě teď nevytratí. V neděli tam budeme mít další čerstvé síly, půjdeme si to se Spartou rozdat a já bych si moc přál, aby to dopadlo jako dneska," dodal.

