Evropská liga - Milán zničil Vídeň, Everton odjíždí z Bergama s nepořízenou a Arsenal otočil duel s Kolínem

Včera 23:01 - Italským celkům se na úvod v Evropské lize dařilo. AC Milán pěti góly zničil Austrii Vídeň, Atalanta doma zneškodnila Everton a Lazio otočilo střetnutí proti Arnhemu. Skvělé ofenzivní výkony poté předvedly Zenit Petrohrad, Real Sociedad či Nice, za který skóroval i Mario Balotelli.

Atalanta 3:0 (3:0) Everton

Branky: 27. Masiello, 41. Gómez, 44. Cristante

Závěr první půle rozhodl o tom, že si Everton odveze z Bergama pořádný příděl. První šanci měl přitom anglický celek, Sigurdssonovu dělovku ale vyrazil Berisha.

O minutu později byl v dobré pozici Rooney, Berisha ale tentokrát zasahovat nemusel, neboť anglický útočník zamířil nad domácí branku.

Následně útočila především Atalanta a ve 27. minutě se dostala do vedení, Gómezův rohový kop tečoval Bešič přímo k Masiellovi, který se zblízka nemýlil. Bergamo navíc bylo stále aktivní a v první půli ještě vstřelilo další dvě branky.

Ve 41. minutě Petagna přenesl hru na Gómeze, ten obehrál Vlašiče a poté nádhernou ranou překonal Stekelenburga. Hrozivá první půle pro hosty ale neskončila, už za tři minuty Petagna předložil míč Cristantemu a nizozemský gólman byl znovu bez šance.



Brian Cristante dává třetí domácí gól. (zdroj: zimbio.com)

Ve druhé půli už Atalanta zápas kontrolovala, zvýšit mohl po přihrávce Petagny Freuler, trefil ovšem jen horní tyč. Přesto domácí celek předvedl vynikající výkon a Everton porazil zcela jasně 3:0.

Austria Vídeň 1:5 (0:3) AC Milán

Branky: 47. Borković - 7. Çalhanoğlu, 10., 20. a 56. An. Silva, 63. Suso

AC Milán napravil porážku s Laziem Řím a na Austrii Vídeň si vyloženě pochutnal. Poprvé se v základní sestavě objevila posila Nikola Kalinič, ta nakonec ale skončila bez branky.

Už v 7. minutě ale Kalinič přihrával a Hakan Calhanoglu poslal míč do brány. Za tři minuty se mohl radovat André Silva, kterému ránu ideálně připravil autor první trefy.



AC Milán si dnes s Vídní pohrál. (zdroj: zimbio.com)

A oba si spolupráci zopakovali o deset minut, vše skončilo střelou k pravé tyči. Austria se k ničemu nedostala a navíc přišla o zraněného Heika Westermanna. Toho nahradil Aleksandar Borkovic, který se dvě minuty po pauze postaral o snížení.

Borkovic si naběhl na Holzhauserův centr a hlavou překonal Donnarummu. Poté už ale znovu hráli hosté. V 56. minutě Kessié vysunul Silvu a ten dosáhl hattricku, o sedm minut později následně účet utkání uzavřel střídající Suso, který vyslal nádhernou ránu z dálky. Míč byl navíc tečován a tak Hadžikič lovil míč ze sítě popáté.

Arsenal 3:1 ve 2. půli (0:1) Kolín nad Rýnem

Branky: 49. Kolašinac, 67. Sánchez, 82. Bellerín - 9. Córdoba

Kvůli potížím s kontrolou fanoušků začal duel Arsenalu s Kolínem nad Rýnem o hodinu později. Do vedení se překvapivě už po deseti minutách dostali hosté. Ospina nepřesně vykopl, Bittencourt přiťukl míč Córdobovi a ten dalekonosným obloučkem překonal vyběhnuvšího Ospinu.



Jhon Córdoba otevřel skóre. Nakonec ale výhru neslaví. (zdroj: zimbio.com)

Další branka přišla na začátku druhé půle. Do hry poslal Arséne Wenger Seada Kolašinace a ten se mu už po čtyřech minutách odvděčil. Po přihrávce Walcotta napálil míč a procedil jej za Horna.

V 67. minutě se poté Gunners dostali do vedení, skvělou individuální akcí se o to postaral Alexis Sánchez, který si zleva navedl míč do středu a pěknou ranou k levé tyči podruhé přelstil Horna.

Arsenal si poté výsledek ještě pojistil, o patnáct minut později Horna překonal i Hector Bellerín, který dorazil ránu Walcotta. Svěřenci manažera Arséne Wengera tak mohou slavit vítězství 3:1.

Kompletní výsledky 1. kola skupin Evropské ligy:

Apollon - Lyon 1:1 (90+3. Adrián - 53. z penalty Depay)

Atalanta - Everton 3:0 (27. Masiello, 41. Gómez, 44. Cristante)

Austria - AC Milán 1:5 (47. Borković - 7. Çalhanoğlu, 10., 20. a 56. An. Silva, 63. Suso)

Basaksehir - Ludogorets 0:0

Dynamo Kyjev - Skenderbeu 3:1 (47. Sydorčuk, 49. Moraes, 65. z penalty Mbokani - 39. Muzaka)

Kodaň - Lokomotiv 0:0

Hoffenheim - Braga 1:2 (24. Wagner - 45+1. Teixeira, 50. Sousa)

Rijeka - AEK Atény 1:2 (29. Elez - 16. Mantalos, 62. Christodoulopoulos)

Slavia - Maccabi 1:0 (17. Necid)

Villarreal - Astana 3:1 (16. Sansone, 75. Bakambu, 77. Čeryšev - 68. Logviněnko)

Young Boys - Partizan 1:1 (14. Fassnacht - 11. Janković)

Zlín - Tiraspol 0:0

Hertha - Athletic 0:0

Zorja Luhansk - Östersunds 0:2 (50. Ghoddos, 90+5. Gero)

Waregem - Nice 1:5 (46. Leya - 16. a 20. Plea, 28. Dante, 69. Saint-Maximin, 74. Balotelli)

Vitesse - Lazio 2:3 (33. Matavž, 57. Linssen - 51. Parolo, 67. Immobile, 75. Murgia)

Vardar - Zenit Petrohrad 0:5 (6. a 21. Kokorin, 39. Dzjuba, 66. Ivanović, 90. Rigoni)

Real Sociedad - Rosenborg 4:0 (9. a 77. Llorente, 10. Zurutuza, 41. Skjelvik vl.)

Marseille - Konyaspor 1:0 (48. Rami)

Beer Ševa - Lugano 2:1 (2. Einbinder, 59. Tzedek z pen. - 67. Tzedek vl.)

Guimaraes - Salzburg 1:1 (25. Pedrao - 45. Berisha)

FCSB - Plzeň 3:0 (21. z pen. a 44. Budescu, 72. Alibec)

CZ Bělehrad - BATE 1:1 (54. Radonjić - 73. Syhnevič)

Arsenal - Kolín nad Rýnem 3:1 (49. Kolašinac, 67. Sánchez, 82. Bellerín - 9. Córdoba)

Tomáš Dvořák