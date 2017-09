Evropská liga - Slavia a Zlín vstupují do Evropské ligy v domácím prostředí, Plzeň si znovu zahraje proti FCSB

© zimbio.com - Viktoria Plzeň děkuje fanouškům.

Dnes 10:33 - Do evropských pohárů dnes vstupují i tři čeští zástupci. Slavia doma přivítá Maccabi Tel-Aviv, Zlín v Olomouci změří síly se Sheriffem Tiraspol. To Viktoria Plzeň odjíždí do dobře známého prostředí, v prvním kole na ni čeká bývalý Steaua Bukurešť.

Fastav Zlín - Sheriff Tiraspol

Čtvrtek, 19:00

Andrův Stadion, Olomouc

Fotbalisté Zlína se chystají na čtvrteční premiéru v Evropské lize. Jejich soupeřem bude patnáctinásobný moldavský šampion Šeriff Tiraspol. Duel se od 19:00 hraje v Olomouci na Andrově stadionu, jelikož zlínská Letná nevyhovuje předpisům UEFA.

Zlín naposledy hrál na mezinárodní scéně v roce 2005 v Poháru Intertoto, kde byl i rok předtím. V roce 1970 si zahrál Pohár vítězů pohárů. A právě triumf v českém poháru mu letos vynesl velký úspěch v podobě přímého postupu do základní skupiny Evropské ligy. Los mu přisoudil za soupeře Lokomotiv Moskva, Kodaň a Tiraspol.

Zatímco pro 20 hráčů Zlína i trenéra Bohumila Páníka půjde o premiéru v soutěži, Šeriff už má za sebou tři účasti v základní skupině a v této sezoně už šest pohárových duelů. Nejprve v boji o Ligu mistrů vyřadil albánské Kukësi, ale ve 3. předkole nestačil na Karabach. V play off o EL pak ale překvapivě vyřadil Legii Varšava po remízách 1:1 a 0:0 díky gólu vstřelenému na soupeřově hřišti.

Stejným způsobem Šeriff v roce 2009 vyřadil také pražskou Slavii v boji o Ligu mistrů a odstartoval tak její krizi, ze které se dostala až před dvěma roky. Moldavský šampion už se představil i v Olomouci v roce 1999 a uhrál tam proti místní Sigmě bezbrankovou remízu. Z českých klubů ho porazila jen Sparta v roce 2008, a to 1:0 a 2:0.

Nyní se ho pokusí zdolat Zlín, který potřebuje získat tři body, pokud chce pomýšlet na postup ze skupiny. Šeriff je totiž papírově nejslabším protivníkem, Ševci však ani tak nebudou v duelu favoritem.

"Chceme určitě vyhrát. Vyhrát se dá i proti Barceloně. Viděli jsme několikrát, že je možné cokoliv. Kvalita soupeře je obrovská, pro nás je vítězství z říše snů, ale chceme za ním jít a dosáhnout jej," řekl kouč Bohumil Páník.

"Zlín vůbec neznám, ale vyhrál národní pohár, takže ho nesmíme podcenit. Musíme soupeře respektovat, jít do toho naplno, ukázat náš fotbal a nakonec si snad odvezeme tři body," řekl konžský útočník Šeriffu Ziguy Badibanga.

Moldavský celek má v kádru hráče deseti národností. Největší pozornost ale poutá teprve osmnáctiletý domácí útočník Vitalie Damascan, který v dosavadních 15 ligových startech za Šeriff nastřílel 15 branek a už se probojoval i do národního týmu. Zajímají se o něj také kluby z Itálie.

"Mají reprezentačního stopera, od kterého se řídí celá hra. Střed pole je také velmi silný a na hrotu výborný útočník. Těžko říci, jak budou hrát. Jsou velmi nevyzpytatelní a schopní hrát cokoliv," hodnotil soupeře Páník. "Přirovnal bych je k naší silné trojce, co máme v české lize. Je to podobný fotbal, jako jsme hráli v Turecku v přípravě. Je to klasické východní mužstvo, vyspělé a dokáže měnit způsob hry. To mluví také o vyspělosti trenérů," dodal.

Vzhledem k tomu, že stadion ve Zlíně nevyhovuje předpisům, se duel odehraje v Olomouci. Klub pro fanoušky připravil možnost přepravy speciálním vlakem pro 500 osob, který odjede z nádraží Zlín-střed v 16:07. Vstup do vlaku je zdarma po předložení vstupenky na zápas. Zpět pojede vlak z Olomouce ve 22:34.

"V Olomouci jsme ani netrénovali. Připravovali jsme se ve Zlíně. Bylo by lepší, kdybychom mohli hrát doma, ale kluci v Olomouci vyhráli český pohár. Věříme tedy, že to zvládneme a dovedeme do vítězného konce," řekl kapitán Petr Jiráček.

Pravděpodobné sestavy:

Zlín: Dostál - Matejov, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Traoré, Jiráček, Džafič - Vukadinovič, Mehanovič

Sheriff: Mikulič - Sušič, Posmac, Kulušič, Cristiano - Jairo, Anton, Brezovec, Tripič - Damascan, Badibanga

Tip FotbalPortal.cz: 1:1

Slavia Praha - Maccabi Tel-Aviv

Čtvrtek, 19:00

Eden Arena, Praha

Fotbalisté Slavie se ve čtvrtek po osmi letech vrátí do hlavní fáze některého z pohárů. Český šampion v Edenu rozehraje základní skupinu Evropské ligy s Maccabi Tel Aviv, které předloni ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadilo Plzeň. Červenobílí by rádi na úvod proti izraelskému vicemistrovi získali tři body a vykročili za vysněným postupem. Dalšími soupeři ve skupině jsou Villarreal s Astanou.

"Každý začátek je důležitý, i ten zítřejší zápas bude důležitý. Velký favorit naší skupiny je Villarreal a my budeme bojovat o druhé místo. Pokud chceme bojovat minimálně o to druhé místo, budeme chtít zítra vyhrát," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Pražané ale nejdou do zápasu v úplně ideální konstelaci. Z posledních pěti soutěžních zápasů vyhráli jediný a po víkendové remíze 1:1 v Olomouci narostla jejich ztráta na první místo v domácí lize na šest bodů. Červenobílí navíc před sebou mají nedělní pražské derby se Spartou.

"Samozřejmě jednoduché to není, v rychlém sledu za sebou hned dva těžké zápasy. Stejně důležité je derby. Ale kádr máme široký a věřím, že to zvládneme. Mezi zápasy jsou jen dva dny, čas na regeneraci nebude tak velký, takže počítáme, že síly rozložíme mezi více hráčů," řekl Šilhavý.

Maccabi v posledních dvou sezonách obsadilo v izraelské lize druhé místo. Předloni si zahrálo skupinu Ligy mistrů a na cestě do ní po prohře 1:2 doma a výhře 2:0 venku vyřadilo Plzeň.

"Myslím, že co se týče síly, je to nastejno. Maccabi to tehdy válcovalo, měli Zahaviho, který vyřadil Plzeň, ale už odešel. Pořád ale mají v kádru výborné hráče. Budeme muset podat výkon na hranici našich možností, abychom vyhráli. Maccabi má více zkušeností z pohárů, ale já věřím, že my je kvalitou předčíme a porazíme je," řekl ČTK slávistický brankář Přemysl Kovář, který v letech 2014 až 2016 působil v Izraeli v Hapoelu Haifa.

Slávisté si budou muset dát pozor na islandského útočníka Vidara Kjartanssona, který ve třech ligových zápasech a sedmi utkáních předkol Evropské ligy nastřílel šest branek a přidal dvě asistence. "Směrem dopředu jsou silnější než dozadu, na to si musíme dát pozor. Určitě na ně vlítneme. Musíme si ale pohlídat jejich brejky," řekl Kovář.

"Viděli jsme jejich poslední zápasy, na tom posledním jsme byli naživo. Kjartansson je důležitý hráč, ale není tam sám. Mají silnou osu Ben Haim, který hrál i v Chelsea, kapitán Jeini a Kjartansson. Atzili z levé strany je taky gólově disponovaný, jejich ofenziva je silná," řekl Šilhavý.

Slavia nebude moci nasadit nejzvučnější posilu Dannyho, který stejně jako Švento chybí kvůli zranění. Naskočit by však už mohl uzdravený stoper Simon Deli. V hostujícím týmu visí otazník nad startem kapitána Jeiniho.

Zápas v Edenu začne v 19:00 a očekává se návštěva do 15 tisíc diváků.

Pravděpodobné sestavy:

Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Ngadeu - Zmrhal, Hušbauer, Rotaň, Stoch - Škoda

Maccabi: Rajkovič - Špungin, Tibi, Ben Haim, Davidzada - Rikan, Micha, Battocchio - Blackman, Kjartansson, Atzili

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

FCSB - Viktoria Plzeň

Čtvrtek, 21:05

Arena Naţională, Bukurešť



Fotbalisté Plzně odcestovali ke čtvrtečnímu prvnímu zápasu skupiny Evropské ligy do Bukurešti s cílem vrátit FCSB nedávné vyřazení ze třetího předkola Ligy mistrů. "Viktoriáni" věří, že proti bývalé Steaue potvrdí výbornou formu z domácí soutěže a konečně porazí rumunského protivníka.

Plzeň sice na konci července v Bukurešti uhrála nadějnou remízu 2:2, ale pak nezvládla odvetu a s FCSB doma prohrála 1:4. "Když jsme dali gól na 1:1, tak jsme si mysleli, že to nějakým způsobem urveme, ale pak jsme zase spadli na zem. Zaplaťpánbůh za Evropskou ligu. Teď jim to právě můžeme vrátit," řekl novinářům obránce Tomáš Hájek. "Známe prostředí, fanoušky, de facto i cestu na stadion, takže to pro nás může být výhoda," doplnil odchovanec Zlína.

Západočeský celek čeká na premiérové vítězství nad rumunskými soupeři. Z předchozích šesti pohárových duelů s nimi venku třikrát remizoval a doma třikrát prohrál. "Určitě máme touhu to Steaue vrátit. Ještě k tomu nám Rumuni v poslední době neseděli, tak věřím, že teď bychom to mohli už zlomit," prohlásil záložník Patrik Hrošovský.

Třetí konfrontace s FCSB podle něj bude jiná než předchozí dvě. "Zápasů je šest ve skupině, nejde o dvojzápas. Nevím, jestli to bude opatrnější, ale není to o tom, že tento zápas rozhodne o postupu," konstatoval slovenský reprezentant.

"Nechci říct, že nebude takový tlak jako v kvalifikaci Ligy mistrů, ale bude to jiné. Teď si to jdeme rozdat o body do skupiny, ve které budou tři venkovní zápasy," doplnil Hájek.

Svěřenci Pavla Vrby chtějí v Bukurešti potvrdit výtečný vstup do české ligy, v níž poprvé v historii vyhráli úvodních šest kol a vedou tabulku o šest bodů před mistrovskou Slavií.

"My jsme v domácí lize na nějaké vlně. Věřím, že v tom budeme pokračovat i teď v Evropské lize a potvrdíme stoupající formu," konstatoval Hájek. "Je to jiná soutěž, ale je dobré, že se nám daří v lize. Mohlo by to být vidět i na hřišti v Bukurešti," dodal pětadvacetiletý Hrošovský.

Klíčem k úspěchu v Rumunsku bude podle Hájka také dobře pracující obrana, které opět bude chybět zkušený kapitán Roman Hubník. "Hlavně musíme být zodpovědní, držet to co nejdéle na nulu a skórovat. Góly dávat umíme, takže toho se nebojím," uvedl pětadvacetiletý stoper.

Pravděpodobné sestavy:

FCSB: Nita - Benzar, Larie, Momčilovič, Júnior Morais - Popescu, Nedelcu - Golofca, Budescu, Tanase - Alibec

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hrošovský, Živulič - Petržela, Kolář, Kopic - Bakoš

Tip FotbalPortal.cz: 2:2

Kompletní program 1. kola skupin Evropské ligy:

19:00

Villarreal CF - FC Astana

FC Kodaň - Lokomotiv Moskva

Fastav Zlín - Sheriff Tiraspol

Apollon Limassol - Olympique Lyon

Atalanta Bergamo - Everton FC

NK Rijeka - AEK Atény

Austria Vídeň - AC Milán

Istanbul Basaksehir - Ludogorec Razgrad

TSG Hoffenheim - SC Braga

BSC Young Boys - FK Partizan

Dynamo Kyjev - Skënderbeu Korça

Slavia Praha - Maccabi Tel-Aviv

21:05

Hertha BSC - Athletic Bilbao

SV Zulte Waregem - OGC Nice

SBV Vitesse - SS Lazio

Vardar Skopje - Zenit Petrohrad

Zarja Luhansk - Östersunds FK

Vitória SC - Red Bull Salzburg

Olympique Marseille - Konyaspor

Arsenal FC - 1. FC Köln

FK Crvena Zvezda - BATE Borisov

FCSB - Viktoria Plzeň

Hapoel Beer-Sheva - FC Lugano

Real Sociedad - Rosenborg BK

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz, ČTK