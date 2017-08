Evropská liga - Plzeň porazila Larnaku 3:1 a přiblížila se skupině Evropské ligy

© fcviktoria.cz - Viktoria Plzeň porazila Larnaku 3:1

Dnes 08:46 - Fotbalisté Plzně v úvodním zápase čtvrtého předkola Evropské ligy doma po obratu porazili Larnaku 3:1 a nakročili ke třetímu postupu do základní skupiny za sebou. Odveta na Kypru se hraje za týden.

Ve Štruncových sedech se jako první trefil už v osmé minutě Acorán, ještě do přestávky otočili skóre Marek Bakoš s Danielem Kolářem. Čtvrt hodiny před koncem zvýšil z penalty znovu Slovák Bakoš.

"Pokud bychom podruhé inkasovali, bylo by to už pro nás složité. Přiznejme si, že za stavu 0:1 po dvou situacích, kdy Larnaka mohla dát druhý gól, musíme být s výsledkem spokojeni. Vzhledem k vývoji je pro nás velmi pozitivní," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Pavel Vrba.

Soutěžní premiéru v nové sezoně si odbyl uzdravený kapitán a stoper Viktorie Hubník, poprvé v ročníku nastoupil v základní sestavě i záložník Pilař. Ve středu pole dostal Hořava šanci místo Živuliče a v útoku Bakoš nahradil disciplinárně potrestaného Krmenčíka. Do plzeňské branky se postavil Hruška.

Hned z první vážnější šance dali hosté gól. Hubník nepovedenou hlavičkou založil protiútok soupeře, Tričkovského střelu vyrazil gólman Hruška k volnému Acoránovi a ten míč snadno doklepnul do odkryté branky. "První gól jde za mnou. Chtěl jsem to rozehrát, ale špatně jsem to trefil," připustil v rozhovoru v České televizi Hubník.

Po nadějném průniku do vápna a slabé střele Řezníka se málem opět prosadila Larnaka. Tentokrát zaváhal Limberský, po samostatném úniku Tričkovski udělal kličku Hruškovi, kterého však na brankové čáře zastoupil stoper Hájek.

Ve 27. minutě velkou šanci na vyrovnání spálil Bakoš, který po Kolářově pasu postupoval sám na brankáře, ale "šajtlí" vypálil vedle. Slovenský útočník své zavání napravil už za dvě minuty, když z přímého kopu střelou o tyč vyrovnal.

"Postavil jsem si to a rozmyslel si, jak by se to dalo zakončit. Vyšlo to asi na sto procent, jak jsem si to představoval," prohlásil Bakoš.

Domácí však nadále fatálně chybovali v obraně. Na přímý kop si naběhl zcela volný Tričkovski, ale ani nadvakrát nepřekonal Hrušku. "Třikrát jsme jim nalili a oni naštěstí z toho dali jen jeden gól. Tím nás postavili na nohy. Na druhou stranu musím pochválit mužstvo, že se po špatném vstupu zvedlo," uvedl Vrba.

Viktoria se oklepala a ve 36. minutě otočila skóre. Limberský našel v šestnáctce Koláře a ten po otočce propálil brankáře Juana Pabla. "Ani si to moc nepamatuji, asi to bylo rychlé," usmál se Kolář.

Druhý poločase nezačala Plzeň žádným velkým tlakem. Hořava z dálky pálil nepřesně, na další příležitost fanoušci dlouho čekali. V 65. minutě Hrušku vystrašil Tričkovski, když trefil boční síť.

Západočechům pomohla ke třetímu gólu chyba obránce Labana, který po rohu zahrál v šestnáctce rukou a nařízený pokutový kop v 74. minutě proměnil Bakoš.

"Nebyly nervy. Měl jsem vybrané nějaké řešení a zvolil jsem tohle. Brankář zůstal trošku stát, ale podařilo se to prostřelit, takže jsem s penaltou spokojený," uvedl Bakoš.

Závěr už si Plzeňští pohlídali a před desetitisícovou návštěvou zaznamenali teprve druhou výhru z posledních 18 pohárových utkání.

FC Viktoria Plzeň 3:1 AEK Larnaka FC

Branky: 29. Bakoš, 36. Kolář, 74. Bakoš (pen.) - 8. Acorán

FC Viktoria Plzeň: Hruška - Řezník, Hubník (C), Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Zeman (83. Čermák), Kolář, Pilař (63. Kopic) - Bakoš (76. Řezníček)

AEK Larnaca FC: Pablo - Truyols, Mojsov, Catala (C), Antoniades (74. Tete) - Jorge, Murillo, Laban (82. Hevel) - Tomàs (86. Mytidis) - Tričkovski, Acorán

Redakce / ČTK