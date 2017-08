Evropská liga - Vrba věří, že Plzeň zvládne dvojzápas s Larnakou i bez Krmenčíka

© fcviktoria.cz - Pavel Vrba

Dnes 15:38 - Trenér Pavel Vrba věří, že fotbalisté Plzně zvládnou play off Evropské ligy s Larnakou i bez svého nejlepšího střelce Michaela Krmenčíka, který dostal za červenou kartu třízápasový pohárový trest. Bývalý reprezentační kouč by chtěl ve čtvrtečním domácím utkání nad kyperským soupeřem ideálně vyhrát bez inkasované branky.

Útočník Krmenčík byl v závěru nepovedené domácí odvety třetího předkola Ligy mistrů s rumunským FCSB (1:4) vyloučen za úder loktem soupeři a následně dostal od UEFA disciplinární trest. "Je škoda, že Michael není k dispozici, ale stalo se to. Máme tady další dva útočníky Kubu Řezníčka a Marka Bakoše, kteří jsou k dispozici," řekl na tiskové konferenci Vrba.

"Věřím, že nám v tom zápase pomůžou, protože jsou to zkušení hráči a neměli by být nějak v šoku z toho, že najednou nastoupí v pohárovém utkání. Toho se moc neobávám," doplnil třiapadesátiletý trenér.

Larnaka, kterou v minulé sezoně po dvou výhrách vyřadil ve stejné fázi soutěže Liberec, letos prošla do play off už od prvního předkola. "Zaměřil jsem se hlavně na jejich poslední dva zápasy s Minskem, který také pravidelně hraje evropské poháry a dostává se i do skupiny. Poradili si s nimi a zaslouženě postoupili. Síla toho mužstva je dobrá," konstatoval Vrba.

AEK vede španělský kouč Imanol Idiakez, jenž má v kádru hodně krajanů. "Jejich kádr tvoří hráči ze Španělska, Makedonie a Kypru, kteří mají rádi technický fotbal. I to mužstvo Larnaky hraje," upozornil Vrba.

Přeje si, aby si ve čtvrtek Západočeši vytvořili co nejlepší pozici do odvety na Kypru. "Věřím, že takový výsledek uhrajeme a to je pro nás podstatné. Jakým způsobem to bude, uvidíte zítra na hřišti," prohlásil Vrba. "Ideální je nedostat gól a nějaký vstřelit. Pohárová matematika je jasná, takže určitě nějaký takový výsledek by pro nás byl pozitivní," přidal.

V základní sestavě Plzně by už mohly naskočit některé uzdravené opory. Sobotní ligové utkání proti Olomouci (1:0) jako žolík rozhodl záložník Václav Pilař, na lavičce už byl připravený brankář Matúš Kozáčik. "Myslím, že Venca Pilař i Matúš Kozáčik jsou v situaci, kdy už mohou nastoupit. I některý z nich do začátku utkání nastoupí. Je k dispozici i Roman Hubník. Jsem rád, že je pro mě situace mnohem přijatelnější než před odvetou s Bukureští, kdy jsme třeba neměli ani jednoho obránce jako náhradníka a sestavu jsme lepili zvláštním způsobem," konstatoval Vrba.

Redakce / ČTK