Evropská liga - Bakoš: V Liberci mi řekli, že to s Larnakou budeme mít těžké

Dnes 10:24 - Plzeňský útočník Marek Bakoš se na Larnaku ptal i libereckých fotbalistů, kteří kyperského soupeře vyřadili v loňském play off Evropské ligy. Slovenský fotbalista se od bývalých spoluhráčů dozvěděl, že Viktorii čeká těžký dvojzápas se silným protivníkem.

Slovan v minulé sezoně celkem hladce postoupil do skupiny, když porazil Larnaku 1:0 venku a 3:0 doma. "S Libereckými jsem se bavil o Larnace, povídali mi o nich něco podobného, co víme. Že je to nepříjemný tým, bude to těžký dvojzápas a musíme se na to poctivě připravit. Takže žádná novinka a my se poctivě připravujeme i bez těchto slov," řekl na tiskové konferenci Bakoš.

Velkou část kádru Larnaky tvoří španělští fotbalisté. "Je to technický mančaft, který má svůj styl hry. Trenér nám ukázal pár hráčů, kteří jsou v týmu soupeře hodně zajímaví. Ale myslím, že jsme dobře připraveni a těšíme se," uvedl čtyřiatřicetiletý útočník.

Plzeň však chce doma praktikovat svou typickou hru a vytvořit si co nejlepší náskok do odvety. "Myslím si, že se budeme snažit vnutit náš systém hry do střetnutí i s tímto soupeřem. To, co ukáže jejich tým, na to budeme na hřišti nějak reagovat," podotkl Bakoš. "Na odvetu v Larnace ještě vůbec nemyslíme, chceme uspět doma," dodal.

Viktorii bude chybět nejlepší týmový střelec Michael Krmenčík, který za vyloučení po úderu loktem v odvetě třetího předkola Ligy mistrů s FCSB dostal třízápasový pohárový trest.

"Míša odehrál dobré zápasy, má velkou formu a střelecky se mu dařilo. Pro mužstvo není příjemné, když hráč ve velké formě nemůže nastoupit. Ale jsou tam hráči, kteří by ho mohli nahradit a dali pocítit to, že na Míšu Krmenčíka se v Evropské lize na určitý čas trošku zapomene," prohlásil bývalý reprezentant.

Vzhledem ke svým pohárovým zkušenostem je největším adeptem na Krmenčíkovu pozici. "Jestli budu hrát, to je otázka na trenéra. Jsem připravený mužstvu pomoct. Poctivě jsem se připravoval, abych využil šance, když přijde. Uvidím zítra," konstatoval Bakoš.

Redakce / ČTK